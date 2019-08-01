"أمي كانت صعيدية راجل".. مواقف تحدثت فيها هالة صدقي عن والدتها قبل وفاتها

لا تمر مناسبة، إلا وكانت الفنانة هالة صدقي تحرص على الحديث عن والدتها، التي وافتها المنية، مساء اليوم الخميس، في منزلها بمدينة السادس من أكتوبر.

هالة صدقي كانت تصف والدتها دائمًا بأنها "كل شيء في حياتها"، وبدورها باتت "هالة" تخشى على أولادها، تمامًا كما كانت والدتها تفعل معها.

ويرصد "هُن"، في التقرير التالي، مواقف تحدثت فيها هالة صدقي عن والدتها، قبل وفاتها.

هالة صدقي تجسد شخصية والدتها في أدوارها المختلفة

في أكثر من حوار صحفي، تحدثت الفنانة هالة صدقي عن علاقة الصداقة التي جمعتها بوالدتها، والتي وصلت إلى تجسيد شخصيتها في دور "المربية الفاضلة" في فيلم "هي فوضى"، وأيضا اقتبست من شخصيتها الكثير في أثناء تأدية شخصية "انشراح" في مسلسل "ونوس".

الأم الفرفوشة رزق.. كوميديا هالة صدقي في "بركة" لا تنتهي: اعترف يا واد

Advertisements

وصفت والدتها: صعيدية راجل

"أمي كانت الست والراجل".. هكذا وصفتها هالة صدقي في أثناء سؤالها عنها، ودورها في حياتهم، حيث كانت تقوم بدور الأب والأم.

أمي تتولى الإنفاق عليَّ وأبنائي

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن إنفاق والدتها عليها وعلى أبنائها، بعد أن صفَّت كل نشاطاتها، ووضعت جميع أموالها في البنوك في صورة ودائع، هِبَةً من الجدة للأحفاد.

إعلان قرارها بالتمثيل كان مجزرة

صرَّحت هالة صدقي في حوار سابق لها، برفض والدتها عملها في التمثيل، ووصفت الموقف حينها بـ"المجزرة"، ورغم حلمها للالتحاق بمعهد التمثيل بعد الثانوية العامة، إلا أنها أدخلتها كلية الآداب قسم الآثار.

هالة صدقي تحرص على تهنئة والدتها بـ عيد الأم

كانت الفنانة هالة صدقي تحرص دائما كل عام، على الخروج وتهنئة والدتها بمناسبة عيد الأم.

أعظم إنسانة في الحياة

وصفت هالة صدقي والدتها، أنها أعظم إنسانة في حياتها، ورقم واحد قبل أي مخلوق آخر، والعمود الفقري في حياتها.