 فيديو| "نفسي تسيب التمثيل وتتفرغ لأولادها".. أمنية والدة هالة صدقي التي لم تتحقق

أمنية وحيدة، لم تمل من طلبها طيلة حياتها، عل ابنتها الوحيدة هالة صدقي تقتنع بنصيحتها، إلا أنها فارقت الحياة مساء اليوم، في منزلها بالسادس من أكتوبر، دون أن تتحقق غايتها بترك ابنتها الوحيدة للتمثيل.

"ياريت تبطل التمثيل، وتتفرغ لمريم وسالم، ده طلبي الوحيد".. تلك هي رغبة والدة الفنانة هالة صدقي، التي ظلت تتمناها منذ دخول ابنتها المجال الفني، أملا منها في أن تكرس حياتها لتوأمها والتركيز على حياتها الأسرية، خاصة أنهما يتمتعان بذكاء وإبداع يحتاجان إلى الدعم الدائم.

وقالت الأم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، في مارس 2015: "ولادها محتاجينها جدا، وياريت العمر اللي باقي تبقى مع ولادها، لأنهم عباقرة".

لم تتمكن الفنانة من التوقف عن الضحك بمجرد سماع الأمنية المتكررة لوالدتها على الهواء معلقة: "هي لغاية دلوقتي رافضة المجال الفني.. ده أنا قربت أسيب التمثيل وهى لسه رافضه".

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وفي يناير 2016، تحدثت "هالة" مجددة عن أمنية والدتها الوحيدة، خلال لقائها في برنامج "اللية دي" مع أروى على قناة "سي بي سي"، مبررة رغبتها المُلحة في ترك التمثيل، بأن ابنتها "مبذرة"، ولم تتمكن من ادخار مبلغ مالي من عملها، لتستطرد الفنانة: "هي وجهة نظرها إن الشغل لازم يكون منه استفادة وفلوس، وطالما اللي جي على قد اللي رايح، فقعد في البيت أحسن، واستمتع بحياتي".

وأعربت الفنانة هالة صدقي عن صدمتها، عقب معرفتها عبر اتصال هاتفي بوفاة والدتها، مساء اليوم الخميس، في منزلها بالقاهرة، خلال قضاء الفنانة عطلتها الصيفية بمحافظة الإسكندرية.

وقالت هالة صدقي، في تصريحات لـ"الوطن": "أمي مكنتش تعبانة أوي، وأنا راجعة من الساحل الشمالي دلوقت، علشان ندفنها"، مضيفة أن إجراءات الدفن ستتم اليوم، بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.