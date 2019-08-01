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نشرت الفنانة ميريام فارس صورة، عبر إنستجرام، جعلتها محل انتقادات من متابعيها عبر الموقع الشهير.
ميريام فارس ظهرت بصورة جريئة خلال الصورة، في أثناء جلوسها على شاطئ البحر، وجسدها عارٍ من ظهرها.
انتقادات متابعي ميريام فارس لإطلالتها، تنوعت، ما بين: "يا لطيف.. الله يهديكي"، وقال آخر: "خافي الله"، وكتب ثالث: "مبسوطة بحالك"، وغيرها من التعليقات.
ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تثير فيها ميريام فارس انتقادات جمهورها، حيث ظهرت في إطلالة جريئة، وغريبة، نشرتها عبر إنستجرام كذلك، والتي ارتدت فيها أزياء تشبه "ملاءة السرير البيضاء"، وشفافة، والتقطت الصور داخل المغسلة "لاندري" وهي محاطة بالملابس.
وكتبت الفنانة اللبنانية على الصور، "إنه حتى ليس يوم الغسيل!".
وكانت ميريام فارس قد أثارت أزمة مع الجمهور المصري، على خلفية تصريحها بمهرجان موازين الغنائي بالمغرب أنها أصبحت "تقيلة على مصر"، مما عرضها لهجوم كبير من قبل الجمهور المصري، وعدد من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ميريام فارس تثير غضب جمهورها بصورة جريئة.. ومتابعوها: "خافي الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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