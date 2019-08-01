شرب الماء الدافئ أولها.. 5 عادات صباحية تساعد على التخسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان أشرف:
يحلم قطاع كبير من البشر بخسارة الوزن الزائد والوصول لشكل الجسم المثالي الذي يرغبون فيه، ويعتبر النشاط الصباحي فرصة رائعة للوصول إلى هذا الحلم.
ويقول خبراء الصحة إن الصباح هو أفضل وقت لبذل كل جهد ممكن لإنقاص الوزن، مضيفين أن النشاط الصباحي السليم يمكن أن يساهم في تنظيم عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية والدهون في الجسم طوال اليوم.
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