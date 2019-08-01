بعد وفاة والدتها.. هالة صدقي لـ"الوطن": "ماما مكنتش تعبانة أوي.. وهندفنها النهاردة"

أعربت الفنانة هالة صدقي عن صدمتها، عقب معرفتها- عبر اتصال هاتفي- بوفاة والدتها، مساء اليوم الخميس، في منزلها بالقاهرة، خلال قضاء الفنانة عطلتها الصيفية بمحافظة الإسكندرية.

وقالت هالة صدقي، في تصريحات لـ"الوطن": "أمي مكنتش تعبانة أوي، وأنا راجعة من الساحل الشمالي دلوقت، علشان ندفها"، مضيفة أن إجراءات الدفن ستتم اليوم، بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، مسلسل "بركة"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وشاركها في بطولته الفنان عمرو سعد.