أعربت الفنانة هالة صدقي عن صدمتها، عقب معرفتها- عبر اتصال هاتفي- بوفاة والدتها، مساء اليوم الخميس، في منزلها بالقاهرة، خلال قضاء الفنانة عطلتها الصيفية بمحافظة الإسكندرية.
وقالت هالة صدقي، في تصريحات لـ"الوطن": "أمي مكنتش تعبانة أوي، وأنا راجعة من الساحل الشمالي دلوقت، علشان ندفها"، مضيفة أن إجراءات الدفن ستتم اليوم، بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، مسلسل "بركة"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وشاركها في بطولته الفنان عمرو سعد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة والدتها.. هالة صدقي لـ"الوطن": "ماما مكنتش تعبانة أوي.. وهندفنها النهاردة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.