"مش هلاقي راجل زي أبويا".. زينة تراهن بـ مليون دولار على عدم زواجها مجددا

فقدانها الأمل في أن تجد رجلا في شخصية والدها، كان سببا رئيسيا جعلها تتخذ قرارا بعدم الزواج مجددا، فضلا عن أن تجربتها الأولى في الارتباط، ومعاناتها لسنوات داخل أروقة المحاكم لإثبات نسب طفليها من الفنان أحمد عز، قد تكون دافعا وراء عزوفها عن تكرار الأمر بل وتراهن على ذلك بمبلغ كبير.

"أراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية".. جملة أكدت بها الفنانة زينة اتخاذها قرار عدم الزواج مرة ثانية، وذلك في حوار أجرته مع مجلة "زهرة الخليج" السعودية.

الفنانة زينة شاركت، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، بصورتها على غلاف مجلة "زهرة الخليج"، مازحة بكلمات وجهتها للصحفي الذي أجرى معها الحوار: "أنا فاكرة بتكلم مع نفسي.. شكرا يا حبيبي.. بالمناسبة الرهان ده كان سر بيني وبينه".

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وفي حوارها، أكدت الفنانة زينة عدم زواجها مرة ثانية: "وعهد الله.. لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية"، مضيفة أنها تشعر بفقدان الأمل في إيجاد رجل مثل والدها.

وعن طفليها التوأم "عز الدين" وزين الدين"، أشارت إلى أنها تريد أن يحملا جميع صفاتها، عدا الثقة السريعة بالناس، وعدم تصديق كل ما يقال لهما.