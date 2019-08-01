بـ8 صور.. زوجة راموس تروج لمجموعة أزياء ربيع وصيف 2020 من دارها

بإطلالات صيفية مختلفة، روجت المذيعة بيلار روبيو، زوجة المدافع الدولي الإسباني ولاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، لمجموعة أزياء ربيع وصيف 2019-2020، لخط الأزياء الخاص بها، والذي يحمل اسم "pilarrubio myshoplist"، وذلك عبر إنستجرام.

وتنوعت أزياء "بيلار" بين الفساتين ذات الألوان المتعددة، وتباينت بين الطويلة ومتوسطة الطول، بالإضافة إلى ارتدائها لـ"جامبسوت" قصير، و"بلوزة" سوداء مزينة بنقوش وردية.

وعلقت زوجة اللاعب الإسباني، على المواد المصورة باللغة الأسبانية: "لقد اخترت مجموعة مميزة من الإطلالات المفضلة لهذا الموسم.. آمل أن تكون كذلك لكم أيضا".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بما يتجاوز الـ51 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المعجبة بالإطلالات، أبرزها: "أنا أحب المجموعة، سأكون في غاية السعادة، إذا كنت سأطل بمظهر مثالي مثلك"، و"الفساتين مميزة للغاية"، و"تبدين مذهلة".

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واحتفل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، داخل إحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية، يوم 15 يونيو الماضي، حيث استقبلها بـ"قُبلة".

وأطلت العروس بفستان أبيض، تميز بأنه طويل ودون أكمام، فضلا عن أنه منقوش ومزود بفتحة صدر واسعة، من توقيع مصمم الأزياء العربي زهير مراد.