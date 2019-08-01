"ريتشارد ميل" تصمّم ساعات فريدة للمرأة القوية

ظلّت ساعات "ريتشارد ميل" دائماً في طليعة الساعات الأكثر إثارة وتقدماً من الناحية التقنية منذ أن انطلقت العلامة التجارية قبل ما يزيد على 18 عاماً. وتواصل شركة الساعات السويسرية نجاحها الباهر مقدّمة مجموعة رائعة من طرز الساعات النسائية المصممة للمرأة العصرية التي لا تخشى التعبير عن حبها للموضة العصرية بجرأة وشغف.



وتجسّد كل ساعة من ساعات "ريتشارد ميل" المزيج الأساسي من الجمال والأناقة مع العديد من المزايا التقنية على أساس من الاهتمام بالتفاصيل المشهورة بها العلامة التي تقدّم الشكل البرميلي (tonneau) المميز لعلبة (جسم) الساعة في أشكال مختلفة من الطراز RM 07-01 الذي يضم نظام حركة أوتوماتيكي داخلي في منظومة غاية في الدقة مع احتياطي طاقة يصل إلى 50 ساعة. ويمكن لكل امرأة أن تجد ساعة "ريتشارد ميل" فريدة تمثل شخصيتها وتحدّد أسلوبها المميز، بفضل استخدام مجموعة واسعة من المواد التي تشمل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الملوّنة والألماس البراق، علاوة على المزيد من المواد المبتكرة والحصرية مثل Quartz TPT® أو Carbon TPT®.



وتعدّ الساعة RM 67-01 Automatic Extra Flat مثالاً حقيقياً على الرفعة الميكانيكية، وطرازاً يلبي رغبة المرأة التي تقدّر المزيد من التصميم الهيكلي والتقنيات الفائقة. تمثل علبة هذا الطراز المرة الأولى التي تَصنع فيها "ريتشارد ميل" الشكل البرميلي بصورة مسطحة تسطيحاً إضافياً، ما يجعل من الطراز أحد أكثر ساعات العلامة أناقة. ويوجد داخل علبة الساعة الأنيقة، نظام حركة أوتوماتيكي في عيار يبلغ سمكه 3.6 ملم فقط. وتضفي الخطوط الهندسية لهذه الساعة الجميلة مظهراً عصرياً مميزاً يجعلها رفيقاً فريداً يومياً للعناية بالوقت.



وقدّمت "ريتشارد ميل"، التي تركّز منذ العام 2011 على تطوير ساعات السيدات، أول ساعة "توربيون" للسيدات في العام 2018، التي صممتها المديرة الفنية للعلامة التجارية، سيسيل غينات. وتُعتبر الساعة RM 71-01 Automatic Tourbillon Talisman المستوحاة من الفنون القبلية وحقبة "آرت ديكو" الشهيرة، مثالاً غير مألوف على الساعات الراقية. وتضمّ علبة الساعة الثمينة المزينة بالمجوهرات المتلألئة، نظام حركة توربيون أوتوماتيكي يلفت جماله الأنظار. وتأتي هذه الساعة بعشرة أشكال مختلفة، تم إنتاج خمس قطع فقط من كلّ شكل، ما يجعلها في غاية التفرّد، تماماً مثل المرأة التي ترتديها. وترافق هذه الساعة المرأة في مواجهتها اليومية لتحديات الحياة، بما ينسجم مع اسمها.

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