مجموعة بوتيغا ڤينيتا للسيدات والرجال لخريف 2019

مجموعة بوتيغا ڤينيتا لخريف 2019 هي احتفال بالحرية والتعبير عن الذات والشعور. العرض الأول للمدير الإبداعي دانييل لي للدار هو إستعراض للتفاصيل الراقية والمواد الفاخرة والصور الظلية الحيوية.

في حين ما تزال الحرفة الأساسية في هوية بوتيغا ڤينيتا موجودة، فإن مجموعة خريف 2019 تمزج بين الحداثة والحرفية التقليدية، مما. فهي تجمع بين استخدام اليد البشرية والتكنولوجيا والعملية، والنتيجة هي قطع كلاسيكية ومعاصرة في نفس الوقت.

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تظهر الأصول الإيطالية للدار من خلال الرؤية العالمية بتباين واضح بين مفاهيم الأناقة والفخامة والتواضع والتفرد والوقار. تعتبر ألوان الموسم أيضاً انعكاساً لهذا الاختلاف، حيث تتلائم الألوان الكيميائية والزخارف المتلألئة مع الألوان الطبيعية والعادية.

قُدمت مفردات جديدة لبوتيغا ڤينيتا، وأعيد تفسير وتطوير استخدام الجلود والإنترشياتو العلامة الفارقة للدار. تندمج الفساتين الأنيقة والطبقات المحبوكة مع المعاطف التي تشبه الدروع، والخياطة المتقنة والإكسسوارات البارزة.

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الهدف الأساسي من المجموعة في هذ الموسم، هو إثارة المشاعر - المتعة والفرح والرغبة والجمال.

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