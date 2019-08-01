تعرفي علي البلاش الأفضل للون بشرتك

البلاش هو مستحضر المكياج الذي يمنح بشرة وجهك، في غضون ثوانٍ، إشراقة طبيعية وتوهجاً لا مثيل له، ويضفي عليها التجدد والحيوية. لكن المشكلة الفعلية تكمن في إيجاد البلاش المناسب للون البشرة. لذلك، سنقدم لك في هذا المقال أفضل بلاش للون بشرتك، والذي يساعدك في الحصول على بشرة مشرقة ومضيئة بشكل طبيعي.

عندما لا تجيدين اختيار لون البلاش المناسب، ستبدو بشرة وجهك ملطخة، لذلك فإن هذا البلاش باللون الخوخي سيمنحك مظهراً مشرقاً ومنعشاً. كما أنه مصمم ليكون سهل الاستخدام. ضعي القليل من هذا البلاش على أصابعك وطبقيه على أعلى خديك بواسطة التربيت عليهما.

Nars Liquid Blush in Orgasm للبشرة الفاتحة

يشكل هذا البلاش ذو اللون الوردي الخيار الأفضل لذوات البشرة الفاتحة، فهو سيمنحها إشراقة طبيعية وتورداً جذاباً يضفي التوهج على طلتك. طبقي هذا البلاش الذي يتميز بتركيبته السائلة الخفيفة بأصابعك، لإضفاء لمسة جذابة على مكياجك.

كقاعدة عامة للون البشرة الفاتحة الى متوسطة، ابتعدي عن البلاش الذي يكون بلون أفتح من لون بشرتك، بالتالي فإن هذا البلاش ذا اللون الوردي الفاتح، سيمنح خدودك توهجاً صحياً وطبيعياً. طبقي هذا البلاش على الصدغين وأطراف الجبهة وأعلى الخدين.

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إن البلاش باللون الخوخي أو البرتقالي يمكن أن يجعل بشرتك الحنطية باهتة أو عديمة اللون. لذلك، فإن البلاش الوردي هذا، يساعدك على توازن اللون الأصفر في بشرتك ويمنحك مظهراً مشرقاً، كما بإمكانك تطبيق القليل منه على شفتيك لمنحهما لمسة مشرقة.

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