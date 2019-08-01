البلوزة البيضاء المفتاح السحري للمناسبات الصباحية



في أحيان كثيرة نتعرض للدعوة على مناسبة في الصباح، ولا ندري هل نرتدي ملابس كاجوال، أم ملابس المناسبات التي تميل في أغلب الوقت إلى أزياء السهرات.

واليوم نقدم لكِ أحد المفاتيح السحرية لحضور هذه المناسبات وهي البلوزة الدانتيل البيضاء، وتنسيقها بمختلف الأشكال لتناسب الحدث.



حيث يمكنك ارتداءها مع جينز إذا كانت المناسبة غير رسمية مثل يوم ميلاد، أو إذا كانت حفلة زفاف صباحية على الشاطئ مثلا، أما إذا أردتي إضافة لمسة رسمية يمكنك مزجها مع تنورة بيضاء سادة، أو بنطال قماش باللون الذي تفضليه.

Advertisements

ومن خلال هذا الألبوم الذي نشرته مجلة روتانا نقدم لكِ أفضل الأشكال لهذه البلوزة المميزة التي عليكِ أن لا تستغني عنها.

قد يهمك أيضاً :