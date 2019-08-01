لايف ستايل

البلوزة البيضاء المفتاح السحري للمناسبات الصباحية

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القاهرة - لايف ستايل


في أحيان كثيرة نتعرض للدعوة على مناسبة في الصباح، ولا ندري هل نرتدي ملابس كاجوال، أم ملابس المناسبات التي تميل في أغلب الوقت إلى أزياء السهرات.

واليوم نقدم لكِ أحد المفاتيح السحرية لحضور هذه المناسبات وهي البلوزة الدانتيل البيضاء، وتنسيقها بمختلف الأشكال لتناسب الحدث.


حيث يمكنك ارتداءها مع جينز إذا كانت المناسبة غير رسمية مثل يوم ميلاد، أو إذا كانت حفلة زفاف صباحية على الشاطئ مثلا، أما إذا أردتي إضافة لمسة رسمية يمكنك مزجها مع تنورة بيضاء سادة، أو بنطال قماش باللون الذي تفضليه.

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ومن خلال هذا الألبوم الذي نشرته مجلة روتانا نقدم لكِ أفضل الأشكال لهذه البلوزة المميزة التي عليكِ أن لا تستغني عنها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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