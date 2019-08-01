أكثر فعالية من المنشطات.. 8 أطعمة تعزز القدرة الجنسية عند الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو

يعاني بعض الرجال من مشكلات التي تعيقهم على ممارسة العلاقة الحميمة، مثل ضعف الانتصاب، دون إدراك أن هناك بعض الأطعمة التي تساهم في علاجها، دون الحاجة إلى تناول المنشطات الجنسية.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، قائمة بأبرز الأطعمة التي تساهم في تنشيط القدرة الجنسية عند الرجال، وفقًا لموقع "CBS news".

للمزيد عن 8 أطعمة تعزز القدرة الجنسية عند الرجال..اضغط هنا