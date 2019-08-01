بحيل بسيطة.. جددي ديكور منزلك استعدادا لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي

تهتم السيدات قبل المناسبات والأعياد بتجديد ديكور المنزل، لإضفاء البهجة والأجواء المناسبة التي تبعث الحيوية والسعادة والنشاط بين أفراد الأسرة. وفي السطور التالية، نقدم لكم بعض الحيل التي تمكن المرأة من تجديد ديكورات منزلها، وفقًا لتصريحات علاء فاروق، مهندس الديكور.

- توزيع بعض النباتات على الغرف، ويراعى أن تكون ظاهرة وملفتة للأنظار كثيرًا، ويفضل أن تكون من النوع الذي يحتوي على زهور وألوان كثيرة.

- تغيير ألوان الجدران بدرجات الباستيل، لكونه الأكثر شيوعًا هذا العام، وللتيسير على المرأة يمكن استخدام ورق حائط ذا ألوان ونقوش بسيطة.

- تغيير أماكن الأثاث مع مراعاة حجم المساحات، كما يمكن مزج ألوانه إذا كانت متقاربة.

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- استخدام بعض الأقمشة في تجديد الأثاث، مثل الدانتيل والجينز، من خلال قص بعض قطع الدانتيل على شكل وردة أو قلب ثم فردها على قطع الأثاث لتزيينها. ويمكن للمرأة أن تقوم بقص قماش الجينز بأشكال معينة، ثم وضعها بجوار بعضها لتثبيتها بالخيط، على تكون المرأة في النهاية غطاء كامل لكل قطعة أثاث.

- الاعتماد على الأثاث الفلكلوري في جزء من المنزل أو عمل دمج بين القديم والمعاصر بينها، بحيث يتضمن هذا المكان على "مفارش" أرضيات مزودة بنقوش، يعلوها بعض المقاعد البسيطة اللينة، ويفضل أن يكون كل منها بلون مختلف. وإذا كانت متوافرة بالمنزل بالفعل، يمكن تغيير ألوانها كأن تكسوها المرأة بقماش أو أغطية من صنع يديها.

- تغيير لون الستائر أو أقمشتها ويفضل أن تكون من النوع العازل للحرارة.

- يمكن كذلك التعديل في الإضاءة، كأن يتم إضافة ألوان إليها قريبة من ألوان الحوائط. كما يمكن توزيعها بصورة مختلفة عما كانت عليه من قبل.

- يمكن تغطية قطع الأثاث ببعض المشغولات اليدوية من التريكو، بألوان عدة قريبة من ألوان الأثاث والحوائط.