المروحة بريئة.. لماذا نصاب ببرد المعدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: تعتبر إنفلونزا المعدة أو ما يُعرف شعبيًا بـ"برد المعدة"، من ضمن العدوى الشائعة التي تسبب الإسهال وتؤدي لتشنجات البطن وغيرها من الأعراض، وتسمى تلك الحالة بـ"التهاب الأمعاء الفيروسي". للمزيد عن لماذا نصاب ببرد المعدة؟..للمزيد اضغط هنا

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