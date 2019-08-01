إطلالات من حنان رضا لمناسبات العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 07:35 مساءً - تتميز الفنانة حنان رضا باختياراتها الرائعة للأزياء، إذ تحرص على أن تناسب لون بشرتها، وقوامها المتناسق، ومناسباتها المختلفة، سواء الفساتين، أو الأزياء البسيطة اليومية.

وهذه أبرز اطلالاتها خلال الفترة الماضية:

فقد أطلَّت الفنانة حنان بفساتين صيفية مزيَّنة بالزهور، منها فستان قصير باللون الأزرق، مزيَّن بزهور بيضاء وكشكشة، وارتدت معه حذاءً أبيض بكعب، كما ظهرت بفستان طويل باللون الأصفر، بتصميم واسع، مزيَّن بزهور بيضاء ورمادية وكشكشة في منطقة الصدر، وأكملت مظهرها الناعم بربطة شعر صفراء، وحذاء أبيض، وبربطة الشعر نفسها، ظهرت بجمبسوت، مصمَّم بمطاط في منطقة الصدر والخصر، واسع من الأسفل، وارتدت معه جاكيت أبيض بسيطًا، وحقيبة قش.

ولاطلالة مختلفة تميل إلى الشعبية، ظهرت بفستان أسود، يزيِّن خصره قماش رمادي بزينة شعبية سوداء، وفي أطراف القماش زينة حمراء، وأكملت اطلالتها بسترة منقوشة باللون الأبيض وتدرجات اللون الأحمر.

استوحي إطلالاتكِ المختلفة من الفنانة حنان رضا



ولإطلالة فخمة في المناسبات، اختارت فستانًا طويلًا، يزينه قماش شفاف، مملوء باللمعة من الرقبة، ومن الأسفل قماش بنفسجي لامع بتصميم ضيق، وفتحة بسيطة من الأمام، ومزيَّن بحزام بنفسجي بسيط في الخصر، ونسَّقت معه حذاءً بكعب فضي، كما ارتدت جمبسوت طويلًا بخطوط من الترتر الفضي، ووشاحًا، وظهرت بفستان أسود ضيق، بأكمام مرفوعة، مزيَّن بالترتر الملوَّن، بفتحة صغيرة من الأمام، أيضًا أطلت بفستان بنيّ طويل، بأكمام طويلة، مزيَّن من الأعلى بخرز فضي، ومن الأسفل باللؤلؤ، وارتدت فستانًا ضيقًا ببطانة بنية، مزيَّنًا بخرز فضي، وفتحة من الأسفل.

استوحي إطلالاتكِ المختلفة من الفنانة حنان رضا



ولاطلالة مفعمة بالأنوثة، ارتدت فستانًا شفافًا من الأعلى، مزيَّنًا بخرز أبيض وأصفر، وزيَّن الخصر حزام أصفر، ومن الأسفل صُمِّم بشكل أصفر بذيل، كما أطلَّت بفستان زهري ضيق، يزينه وشاحٌ، وزُيِّن من الأعلى بخرز زهري وفضي، وظهرت بفستان صُمِّم من الأعلى بلون الجسم، وزيَّنه خرز فضي وخيوط صفراء، ومن الأسفل عبارة عن قماش أصفر ضيق بفتحة أمامية.

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