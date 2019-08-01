تألقي في عيد الأضحى بعبايات وقفاطين من أزياء ريزورت 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 07:35 مساءً - عيد الأضحى بات قريباً، ولأننا نقدّر حرصك على الظهور بأبهى حلّة في هذه المناسبة، جمعنا لكِ اليوم تشكيلة من العبايات والقفاطين من مجموعات أزياء ريزورت 2020، استوحي منها إطلالة عيد أضحى تواكب آخر صيحات الموضة وتعكس جمالية المناسبة.



طرق تنسيق عبايات وقفاطين من مجموعة ريزورت 2020

عبايات لعيد الأضحى بنقوش جلود الحيوانات



ركزت أسماء كبيرة في عالم صناعة الموضة العالمية على العبايات المفتوحة من الأمام، فقدمت دار ديور Dior تصميماً رائعاً مستوحىً من الستايل المغربي، نسقيه مع فستان أسود لتنحفي الأماكن الممتلئة في جسمك، كما أحببنا العباءة الزرقاء الموقعة من ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka وننصحك بإعتمادها في المساء مع فستان من نفس اللون أو باللون الأبيض.



شغلت الفساتين المستوحاة من ستايل القفطان حيزاً كبيراً من مجموعات أشهر الماركات وفي مقدمتهم جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، آندرو جن Andrew Gn وستيلا جن Stella Jean، موديلات رائعة تميزت بألوانها الزاهية، لذا هي الأنسب لطلعات النهار، نسقيها مع حقائب القش الرائجة وصندال بلاتفورم مريح.

عبايه ملون لعيد الأضحى من مجموعة ريزورت





كانت القفاطين المطبعة بنقشات جلود الحيوانات نجمة مجموعات ريزورت 2020 وتألقت بها عارضات ماركة روبيرتو كافالي Roberto Cavalli ونسقت مع ربطات شعر من نفس الخامة والطبعة، اعتمديها في المساء مع حقيبة سوداء وحذاء ذهبي مدبب بكعب رفيع.



حضرت الجلابيات الفضفاضة في أكثر من مجموعة وتميزت بقصاتها البسيطة وألوانها المريحة للعين، وهي الأنسب للعطلات الشاطئية، طالعي أجمل الموديلات بتوقيع إريكا كافاليني Erika Cavallini و Warm، نسقيها مع حقائب التسوق الكبيرة وصندال مسطح برباط يلف الكاحل.

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فستان مستوحى من القفاطين

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