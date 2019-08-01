أفكار لتنسيق القميص المقلم .. هكذا تعتمده النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 07:35 مساءً - الأناقة لا تقتصر على الصيحات الجريئة فحسب، بينما هناك قطع أساسي ربما تتوافر في خزانة جميع النساء، وتنسيقها بأسلوب مناسب يضمن اطلالة أنيقة في أيّ وقت، بخاصة في الأعياد وإجازات الصيف.



من القطع الأساسية التي بقيت في دائرة الموضة ولم تختفِ، هو القميص المقلم الذي لا يحقق اطلالة أنيقة وعصرية فحسب، بينما يساعد في إخفاء عيوب القوام.

أفكار لتنسيق القميص المقلم



نجمات تألقن بالقميص المقلم



صحيح أنّ القميص المقلم قطعة لا تختفي من الموضة، لكنّ مباركة النجمات تذهب به إلى درجات أعلى من الأناقة. اعتمدته من قبل دوقة ساسكس ميغان ميركل مع بنطلون أبيض بأرجل فضفاضة، ورغم بساطة خياراتها، إلا أنّ هذه الاطلالة العصرية ظلت لحظة مميزة في أناقتها.



تُعرف هايلي بالدوين بأسلوبها العصري الذي يميل إلى الأزياء الرياضية، لكنها في الوقت نفسه تُبرز أنوثتها بتفاصيل ذكية، ومنها القميص المقلم الذي اعتمدته بصدر مفتوح، ونسقته مع شورت صيفي جينز وسنيكرز أبيض.

أفكار لتنسيق القميص المقلم



أيضًا العارضة كيندال جينر اختارت القميص المقلم مع بنطلون فلير flare أبيض مثل ميغان ميركل، لكنها اختارت تصميمًا أجرأ كشف عن منطقة الخصر .



كذلك النجمة الأمريكية زيندايا التي نسقت قميصًا مقلّمًا بياقات بارزة وفتحة صدر V مع تنورة بتصميم القلم الرصاص ومزينة برسوم عصرية لافتة.



أفكار لتنسيق القميص المقلم في العيد



إذا كنتِ تبحثين عن أسهل طريقة لتحقيق الأناقة في اطلالة العيد، عليكِ تنسيق قميص مقلم بالتصميم التقليدي مع بنطلون أبيض سكيني، ولكن عليكِ إضافة لمسة لافتة مع حقيبة وحذاء بلون صارخ، مثل الأحمر أو البرتقالي، أو حتى الأزرق الملكي البارز هذا العام.

Advertisements



كذلك، يمكنكِ عقد القميص التقليدي من الأمام مع إضافة بعض الاكسسوارات العصرية، مثل القلادات والسلاسل المصممة من الصدف، حتى لا تبدو اطلالتكِ مملّة.

أفكار لتنسيق القميص المقلم



أما إذا كنتِ تفضلين ستايل أكثر كلاسيكية، فلا داعِي لعقد طرفَيْ القميص، فقط نسقيه مع حزام أنيق مزود بشعار أشهر دور الأزياء، مثل شانيل chanel أو ديور dior.



أخيرًا، إذا كان التصميم التقليدي للقميص المُقلّم لا يروق لذوقكِ، نفضل هنا القمصان المزود بصيحة الكرانيش الـ ruffles أو الأكمام المنفوخة.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

موضة المعاطف أو الكابات الطويلة لأناقتك هذا الموسم

جمبسوت شورت لسفراتك المقبلة

فساتين سهرة للعيد ونصائح لزيادة الطول