بالصور| زوجة الفنان "أبو" تتنظر طفلها الأول: "مرحبا بالفرد الثالث"

بصورة وعبارة مقتضبة، أعلن الفنان الشاب "أبو" عن انتظاره لطفله الأول من زوجته نيهال لهيطة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".
ونشر الفنان الشاب، صورة تجمعه بزوجته، حيث أطل بأزياء كاجوال صيفية، فيما ارتدت "نيهال" فستان يجمع بين الأبيض والأسود، وتميز بأنه ضيق، مما أظهر حملها، خلال وجودهما في إحدى المناطق الساحلية.
وعلق "أبو" باللغة الإنجليزية على المادة المصورة: "مرحبا بالفرد الثالث في عائلتنا"، مشيرا إلى أن جنس الجنين هو "أنثى".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بما يتجاوز الـ11 ألف تسجيل إعجاب، وحرص العديد من الشخصيات الفنية والإعلامية على التهنئة، من بينهم أنجى المقدم وعلا رشدي ومكسيم خليل.
يذكر أن أغنية "3 دقات" من أشهر أعمال "أبو"، وهى من ألحانه وكلمات تامر حبيب، وتوزيع رامي سمير، وتم تصوير الكليب خلال الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، وهي ضمن ألبوم "أبو" الجديد الذي يحمل اسم "شرْبات" ويستعد لإصداره خلال الفترة المقبلة.
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