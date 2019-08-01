"القومي للمرأة" يختتم فعاليات دورة إدارة المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية "إدارة المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية"، التى نظمها المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية فى الفترة من 28 يوليو وحتى 1 أغسطس 2019 وذلك بمشاركة مجموعة من السيدات من 17 دولة أفريقية، بهدف دعم وتمكين المرأة اقتصاديا، وتقديم فرص عادلة لتشارك السيدات بدور فاعل فى المجال الاقتصادي، إضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال إدارة المشروعات الصغيرة للمرأة الأفريقية.

وألقت كل من الدكتورة نجلاء العادلى، مدير عام الإدارة العامة للإتصالات الخارجية والتعاون الدولى، والدكتورة مروة محمود المستشارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية، كلمتين في الختام، وسلما شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمتدربات.

وأكدت الدكتورة نجلاء العادلى، أن مثل هذه الدورات التدريبية فرصة جيدة تتيح تبادل الخبرات والمعرفة متمنية للمتدربات دوام النجاح والتوفيق.

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وأعربت الدكتورة مروة محمود، عن سعادتها للتعاون المثمر بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمجلس القومى للمرأة وأن ذلك يعد نموذج ناجح للتكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية تأتى ضمن الجهود والأنشطة التى تنفذها مصر فى ضوء رئاستها للاتحاد الإفريقى هذا العام، وارتباط مصر بجذورها التاريخية والحضارية مع القارة الأفريقية.