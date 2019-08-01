"بطانة الفستان" تعرض ديانا كرزون لهجوم برلماني: "اخترقت عاداتنا"

تعرضت الفنانة الأردنية ديانا كرزون لحالة من الهجوم من النائب صالح العرموطي، خلال إحدى جلسات البرلمان الأردني، إثر ظهورها بفستان وصفه بـ"الفاضح والمخالف للتقاليد الأردنية" .

وظهرت "كرزون" في مهرجان جرش، وهي مرتدية فستانا باللون البيج، مطرزا باللون الفضي ذا "كاب" مطرزا أيضًا، وهو من تصميم بدور الحبيب.

وكان الفستان تم تبطينه من الداخل بقماش يحمل لون "البيج"، ما جعل البعض يظنون أنه شفاف وأن ما يظهر هو جسدها شبه عارٍ.

وهاجم "العرموطي" الفنانة الأردنية قائلًا: "الفنانة ظهرت شبه عارية.. ولم يتخذ معها إجراء، وأنا أحمل الحكومة مسئولية الصمت.. لن نقبل باختراق عادتنا وقيمنا".

وبحسب ما ذكره موقع "العربية" بأن الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لم تعلق على هذه الاتهامات التي وجهت إليها، التي وصفتها بـ"مثيرة للضحك.. وأنها تأكدت أن الثوب غير شفاف حتى عند وقوفها في الشمس".

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كما أن الفنانة الأردنية نشرت صورها بالفستان "المبطن" عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتلقت العديد من التعليقات التي دافعت عنها ووصفت فستانها بـ"المحتشم"، فمن ضمن التعليقات: "اختيار موفق للفستان لون وشغل وطله وللعلم الفستان مبطن وين شفاف" "واثق الخطوة يمشي ملكا.. فستان روعة يجنن راقي وأنت كلك رقي.. انسي كلامهم لا بقدم ولا بأخر".