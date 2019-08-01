رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات طفولتها.. ونرمين الفقي تتفاعل معها

استعادت الفنانة والإعلامية رانيا محمود ياسين ذكريات الطفولة، بنشرها عددا من الصور برفقة شقيقها ووالدها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الصور التي شاركتها رانيا محمود ياسين، كانت خلال استضفاتها مع والدها وشقيقها في أحد البرامج، وأعادت إذاعتها قناة "ماسبيرو زمان".

وأرفقت الصور بتعليق: "ليت الطفولة تعود يوما، أنا وعمرو وبابي حبيبي، الله يديه الصحة، في ماسبيرو زمان".

وأضافت عن أحلامها تلك الفترة: "كان الله يرحمه الإعلامي طارق حبيب بيسألني عايزه تتطلعي إيه قلت ممثلة ودكتورة، طول عمري عيني على الفن، بس ياريتني كنت بقيت دكتورة برضه".

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وتفاعل جمهور ومتابعو "رانيا" معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "أنا بحب باباكي جدا خصوصا فيلم أفواه وأرانب، ياريت تقوليله إن له لسه معحبين كتير بيحبوه"، وتفاعلت نرمين الفقي معها: "ياخواتي يا ناس على القمره، متغيرتيش كتير حبيبتي".