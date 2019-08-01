منعًا لالتهاب البشرة.. 12 نصيحة هامة بعد إزالة الشعر بالشمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تلجأ كثير من الفتيات لإزالة شعر الوجه بالشمع، مما يسبب لدى بعضهن احمرارًا أو حساسية وأحيانًا ظهور تورم، إذا كان الشمع ساخنًا جدًا أو كان القوام غير مناسب عند فرده.

يستعرض لكِ "لايف ستايل الخليج 365" خلال النقاط التالية حيل بسيطة للتغلب على الأثار الجانبية التي تظهر بعد إزالة شعر الوجه بالشمع، وفقًا لـ healthline، وwikihow.

1-استخدمي الكمادات الباردة

ضعي منشفة مبللة بالماء البارد على بشرتكِ بعد إزالة الشعر بالشمع مباشرة، لمدة 15-20 دقيقة في كل مرة. انتظري حتى تهدأ ثم كرّري ذلك عدة مرات طوال اليوم لتهدئتها.

2-اصنعي غسول طبيعي بنفسك

استخدمي أيضًا غسولًا يحتوي على دقيق الشوفان عن طريق مزج ملعقتين كبيرتين (30 مل) من صودا الخبز مع ملعقة كبيرة (15 مل) من الماء، فيعتبر ذلك مضادة طبيعي للالتهابات.

3-رطبّي بشرتكِ

استخدمي مرطب يحتوي على السيراميد، وتجنبي تماماً الذي يحتوي على الأصباغ، والعطور، والبارابين والزيوت بعد غسل وجهكِ.

4-ضعي على بشرتكِ كريم كالامين

ضعي كريم الكالامين بعد غسل وجهكِ مباشرة فهو فعال من الأدوية الفعالة لتخفيف الحكة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، لكن عليك بترطيب بشرتكِ بعد الاستخدام.

5-تجنَّبي الخدش

قد يكون الطفح الجلدي مثيرًا للحكة بصورة لا تقاوم، لكن من المهم تجنب خدش الجلد في هذه الحالة.

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6-زيارة الطبيب

إذا لم يستجب الطفح للعلاجات المنزلية والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ولم تتحسن حالة الطفح في غضون ثلاثة أسابيع، فقد تحتاجين إلى زيارة طبيب أمراض جلدية.

7-استخدمي غسول يحتوي على زيت شجرة الشاي

غسول الوجه التي تحتوي على زيت شجرة الشاي مفيدة في علاج التهاب الجريبات والوقاية منه.

8-تقشير الوجه

اغسلي وجهكِ بمقشر خفيف قبل يوم من استعمال الشمع على بشرتكِ، ودلكي وجهكِ بلطف بأطراف أصابعكِ أو بقطعة قماش نظيفة، مستخدمةً في ذلك حركات دائرية.

9-تعقيم الأدوات

إعادة استخدام أدوات إزالة الشعر بالشمع أو الفشل في تعقيم الأدوات بشكل صحيح يمكن أن ينشر البكتيريا والالتهابات الفطرية وحتى الفيروسات التي يمكن أن تسبب الطفح الجلدي.

10-استخدام أكياس جل التبريد

استخدمي أكياس جل التبريد بعد إزالة الشعر والقائمة على الصبار كمكون أساسي يمكنه أيضًا تهدئة البشرة المتهيجة والمساعدة في الوقاية من البثور.

11-تجنَّبي لمس المنطقة المزال منها الشعر بالشمع

12-ممارسة الرياضة قبل عملية إزالة الشعر بالشمع يسبب التعرق الزائد وبالتالي يسد مسام البشرة ويُهيّجها ويساهم في انتشار البثور.