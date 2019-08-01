لمرضى القلب محبي تناول اللحوم بكثرة في العيد.. نصائح وإرشادات ضرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

يرتبط عيد الأضحى المبارك لدى المصريين بتناول اللحوم، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الصحة في حال تناولها بكثرة، خاصة لمن يعانون من أمراض القلب.

ويستعرض لكم الدكتور إسحق مراد، أستاذ مساعد التغذية بمعهد البحوث التكنولوجية للأغذية، خلال السطور التالية الآثار الجانبية للإكثار من تناول اللحوم في العيد على مرضى القلب، والنصائح الصحية التي يجب اتباعها، وهي كالتالي:

- الإفراط في تناول اللحوم يؤدي إلى تعرض القلب للإنهاك، وبطء سريان الدم، ولاسيما التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

- قد تؤثر اللحوم على أداء الكلى خاصة لمرضى القلب، إذ إن تناول كمية كبيرة منها خلال وجبة واحدة، قد يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة، لكونها تعمل على إرهاق الجهاز الهضمي. كما تؤثر على أداء الكلى باعتباره جهاز تنقية الجسم الوحيد.

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نصائح على مرضي القلب اتباعها بعد تناول اللحوم

- إّذا كنت من محبي اللحوم، وترغب في تناوله بكمية كبيرة، يفضل أن يتم تقسيمها على مدار اليوم، لمنح الجهاز الهضمي فرصة لإتمام عملية الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية. ويساعد القلب على ضخ دم كاف إلى المعدة لإتمام عملية الهضم.

- شرب كميات كبيرة من الماء بعد الانتهاء من تناول الطعام، لأنها تحسن من عملية الهضم ومن ثم إراحة القلب.

- ممارسة بعض التمارين الرياضية بعد تناول الأطعمة، لمساعدة الجسم على حرق الدهون، والوقاية من انسداد الشرايين، الذي يؤدي لعدم وصول الدم الجديد للجسم، الأمر الذي قد يعرض الشخص لخطر الإصابة بأزمة قلبية.

- الاعتماد على تناول الخضروات الورقية بجانب اللحوم، لكونها تمنح الجسم العناصر الغذائية اللازمة، كما أنها تمنح الإنسان شعورا سريعا بالشبع.