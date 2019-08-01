كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 04:34 مساءً - يؤدي البرونزر دوراً كبيراً في الحصول على مكياج بشرة متوهج، فهو يجعل بشرتك تبدو رائعة ومدهشة وأكثر دفئاً، ويمنحها تألقاً وتوهحاً طبيعياً. لكن إذا كنت تمتلكين بشرة سمراء، فلا بد أن تختاري البرونزر الملائم للحصول على النتيجة المرجوة منه.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل برونزر للبشرة السمراء.



MAC Bronzing Powder in Matte Bronze

يتميز هذا البرونزر من ماك بتركيبته الشفافة، التي تجعل بشرتك متوهجة بشكل طبيعي، وكأنك لم تضعي أي مستحضرات مكياج. يكفي أن تمزجي هذا البرونزر على شكل دوائر صغيرة، ومن ثم تطبقيه على الأماكن البارزة في وجهك، فيمنحها تألقاً لا مثيل له.

MAC Bronzing Powder in Matte Bronze



Bobbi Brown Bronzing Powder in Deep

تركيبة هذا البرونزر خفيفة الوزن، بحيث تستطيعين مزجها بسلاسة فائقة، فلا تشعرين بالثقل أو الجفاف على بشرتك. إضافة الى ذلك، تمت صياغة هذا البرونزر بتوازن طبيعي بين النغمات الحمراء والبنية لمنح البشرة السمراء توهجاً طبيعياً.

Bobbi Brown Bronzing Powder in Deep



Guerlain Terracotta Bronzing Powder

لا داعي لأن تبذلي جهداً للحصول على بشرة متوهجة، لأن هذا البرونزر من غيرلان سيقوم بالمهمة، فتركيبته خفيفة الوزن ستمنح بشرتك توهجاً طبيعياً بنسبة مئة في المئة. مرريه على طول الفك السفلي وتحت عظام الخد للحصول على وجه منحوت.

Guerlain Terracotta Bronzing Powder



Marc Jacobs Beauty Omega Bronzer Perfect Tan

صحيح أن هذا البرونزر من مارك جاكوب، يأتي بدرجة لون واحدة، إلا أنه يلائم جميع ألوان البشرة، بما فيها البشرة السمراء. لتطبيق هذا البرونزر، استخدمي فرشاة كبيرة الحجم ومرريه بضربات سريعة على جميع أنحاء وجهك.

Marc Jacobs Beauty Omega Bronzer Perfect Tan

Hourglass Ambient Lighting Bronzer in Radiant Bronze Light

هذا البرونزر المضيء هو الخيار الأمثل لك عندما تقررين الاهتمام بمظهر بشرتك، فهو بمثابة هايلايتر وبرونزر في الوقت نفسه، حيث يمنح بشرتك الإشراقة والدفء والتوهج. طبقي هذا البرونز على أنحاء الوجه البارزة التي تقع عليها أشعة الشمس، كالأنف وعظمة الخد والجبهة والذقن.

Hourglass Ambient Lighting Bronzer in Radiant Bronze Light

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