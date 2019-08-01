كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 04:34 مساءً - من المعروف أن البشرة السمراء هي الأكثر صحة وجمالاً عن غيرها، لاسيّما في فصل الصيف، خاصة بعد «البرونزاج» على البحر، كما أنه من المعروف أن النساء العربيات يتميزن بلون بشرتهن السمراء، خاصة الخليجيات منهن.



لذلك اخترنا أن نكشف لكِ أجمل خطوات مكياج للبشرة السمراء، والذي يُبرز جمال السمراوات ويزيدهنّ جاذبية.



اكتشفي خطوات تطبيق مكياج البشرة السمراء، لتتألقي هذا الصيف بإطلالة عصرية ومميزة؛ تُبرز الجزء الأنيق والمتجدد من شخصيتك:



مكياج البشرة (كريم أساس وكونسيلر):

مكياج البشرة السمراء في خطوات



إن كنتِ من صاحبات البشرة السمراء، فلا بدّ من عدم التخلي أبداً عن الكونسيلر وكريم الأساس، فتوحيد لونها يسلّط الضوء على جاذبية تكاوينك بشكل أكبر. احرصي أثناء اعتماد الكونسيلر على أن يكون أفتح من لون بشرة وجهك بدرجة واحدة فقط، وأن تكون تركيبة كريم الأساس ذات تغطية كاملة.



مكياج عيون محدد ومشرق:

مكياج البشرة السمراء في خطوات



لا تتخلي أبداً عن الآيلاينر والماسكارا، فتحديد عيون صاحبات البشرة السمراء يضاعف جمالهن، لذلك طبقي رسمة الآيلاينر بمجنح مرفوع، واعتمدي الماسكارا لعدة طبقات متتالية على الرموش العلوية والسفلية معاً. بعد الانتهاء من هذه الخطوات؛ يمكنكِ اختيار ألوان ظلال ترابية لامعة؛ لاعتمادها عند الجفون، ولا تنسي تطبيق الهايلايتر، لاسيّما عند زاوية العين الداخلية.



بلاش ترابي وهايلايتر لامع:

مكياج البشرة السمراء في خطوات



لا تتخلي عن هذه الخطوة بالذات، فهي كفيلة بإبراز جمال خدودك الممتلئة إلى العلن، ما يعزز أيضاً جاذبية عينيكِ. اختاري ظلال الخدود باللون المشمشي، أو الترابي، وحددي به وجهك، ولا تنسي أن تضعي الهايلايتر بالتركيبة البراقة ذات التدرج البرونزي أو الذهبي. هذه الخطوة تحديداً في الماكياج تُبرز جمال المرأة السمراء بأسلوب مميز جداً.

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شفاه نيود:

مكياج البشرة السمراء في خطوات



وأخيراً، جمال المرأة صاحبة البشرة السمراء يكمن في جاذبية عينيها، لذلك ننصحكِ بالتركيز على مكياجهما، وتسليط الضوء عليهما؛ من خلال اختيار لون أحمر شفاه نيود ناعم. يمكنكِ اعتماد الألوان المائية الزهرية، أو الترابية، أو حتى بإمكانكِ الاكتفاء بالتركيبة اللامعة والشفافة.



وأخيراً، ننصحكِ بعدم التخلي عن هذه الخطوات الأساسية التي تناسب فعلاً بشرتكِ السمراء وتُبرز جمالكِ، لاسيّما في الصيف.

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