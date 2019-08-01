كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 04:34 مساءً - تتبع الفنانة غدير السبتي أسلوباً خاصاً في وضع المكياج، فهي تواكب أحدث صيحات الموضة باختيارها الألوان العصرية المميزة التي تناسب لون بشرتها، لا سيما مكياج عينيها.

وقد ظهرت غدير بإطلالات رائعة في الفترة الماضية، ما جعلها مصدر إلهام لكثير من الفتيات، خاصةً عاشقات التغيير والتميز.

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حيث اختارت غدير في أحدث إطلالاتها مكياج عيون ذهبي، يمتد من باطن العين إلى الخارج، واعتمدت في أسفل الحاجب اللون الزهري، والرموش الاصطناعية، ووضعت أحمر الشفاه الزهري، وتزيَّنت بحبات النمش البسيطة على أحمر الخدود الزهري لمظهر مميز وفريد من نوعه.

مكياج عصري من غدير السبتي



وأطلَّت بـ ظلال عيون باللون الأبيض على مدمع العين، ووضعت على البقية اللون البرونزي المميز، كما استخدمت قلمَ كحلٍ سائلاً وذهبياً، واعتمدت رموشاً اصطناعية، وجمَّلت خديها وشفتيها باللون المشمشي.



كذلك، تزيَّنت بـ مكياج أنثوي، جمعت فيه بين اللونين الأبيض والزهري على العينين، واستخدمت عدسات رمادية، وزيَّنت أنفها بالكونتور، أما بقية مكياجها فكان باللون الزهري، ما أعطاها طابعاً بسيطاً ومميزاً.

مكياج مميز من غدير السبتي



وظهرت غدير بشكل عصري بمكياج عيون أبيض اللون على مدمع العين، وأخضر على الجفن، وكسرة العين، وفي أسفل الحاجب وضعت اللون البني، وأكملت بقية مكياجها بهذا اللون.



وتجمَّلت في إطلالة رائعة بتدرجات اللون البني في العين، والأبيض في مدمعها وتحت الحاجب، ووضعت أحمر شفاه باللون البنفسجي الفاتح على كامل الشفتين، أما في المنتصف، فوضعت درجة أغمق.

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مكياج ناعم من غدير السبتي



وفي مكياج يلائم المناسبات، زيَّنت عينيها باللون الأبيض في مدمعهما، وأسفل الحاجبين، واستخدمت اللون الأسود في باطن العين، وكسرتها بإكمال مكياجها بالعدسات الرمادية، وأحمر الشفاه البني.

كما أطلَّت بمكياج زهري مفعم بالأنوثة، حيث وضعت ظلال عيون زهري اللون بلمعة، وروج، وأحمر شفاه باللون الزهري.

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