إزالة الرؤوس السوداء بماسك القرفة والعسل..فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 04:34 مساءً - تُعتبر إزالة الرؤوس السوداء من المهمّات الصعبة التي تقع على عاتق معظم السيدات ،والتي تظهر بشكل كبير حول منطقة الأنف، ولكننا نقدم لكِ الحل الأمثل للتخلص من هذه المشكلة غير المحبّبة من خلال ماسك القرفة والعسل.

إزالة الرؤوس السوداء بماسك القرفة والعسل



أسباب ظهور الرؤوس السوداء



تظهر الرؤوس السوداء بسبب انسداد بُصيْلات الشعر بفِعل الإفرازات الجلدية، وتَراكُم الأوساخ التي تعمل على انسداد مسامات البشرة، وبالتالي ظهور تلك الرؤوس بكثرة في منطقة الأنف، والذقن بشكل خاص، وأحيانًا تنتشر في منطقة الجبين.

إضافة إلى أسباب أخرى قد تؤدي إلى ظهور تلك الرؤوس وهي على الشكل التالي:



- استخدام مُستحضرات التجميل بشكل يومي

- سوء العناية بالبشرة

- الإجهاد والتوتّر

-العامل الوراثي.

إزالة الرؤوس السوداء بماسك القرفة والعسل



طرق التخلص من الرؤوس السوداء:



هناك العديد من الطرق التي تمكّنكِ من التخلص من الرؤوس السوداء باتّباعها، منها الوصفات الطبيعية أو اللجوء إلى خبراء التجميل أو أطباء الجلد.

ولكننا ننصحكِ بتطبيق الخلطات الطبيعية التي تمدّ البشرة بالفيتامينات من جهة، وتساعدكِ في حلّ مشكلتكِ الجمالية من جهة أخرى.

تنصحكِ خبيرة التجميل "جورجيت ريشا" بتطبيق ماسك طبيعي سيجعلكِ تتخلصين من الرؤوس السوداء بثلاث دقائق فقط.

إزالة الرؤوس السوداء بماسك القرفة والعسل



تحضير ماسك لإزالة الرؤوس السوداء



*المكونات:



- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

- ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي



*تحضير الماسك:



يتمّ مزج العسل مع القرفة حتى نحصل على عجينة متماسكة، ثم توزّع العجينة على منطقة الأنف أو أيّ مكان آخر تظهر فيه تلك الرؤوس المزعجة.

بعد ذلك يجب فرك الماسك بشكل دائري قبل غسله بالماء الدافئ.

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فوائد القرفة المطحونة على البشرة



تعالج القرفة مشاكل حبّ الشباب وآثاره، وذلك من خلال تنشيف الجلد وزيادة تدفّق الدم والأكسجين إلى سطح الجلد.



فوائد العسل للبشرة



يحمي العسل البشرة من التلف ويرطبّها، كما أنه ينظف الجلد ويعالج مشكلة البثور.



نصيحة المحررة



ننصحكِ باستخدام ماسك القرفة والعسل ليس فقط للتخلص من الرؤوس السوداء، بل أيضًا لتأخير ظهور علامات الشيخوخة، فهو يحارب التجاعيد كما أنه يمنح بشرتكِ الكثير من النضارة والإشراق.

ولكن تجنّبي تكرار تطبيقه لأكثر من مرة كل عشرة أيام، كي لا تتحسس البشرة.



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