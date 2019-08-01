الامارات | اضطرابات نفسية تقود طفلة لابتلاع كنز في معدتها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 70 ألف دولار هي القيمة التقديرية لكمية المجوهرات التي وجدها الأطباء في معدة طفلة هندية، تنحدر من ولاية البنغال بشمال الهند، نقلت في حالة حرجة إلى مستشفى "رامبورهات" الحكومي، بداية الأسبوع الجاري، على خلفية أوجاع عنيفة في المعدة وتقيؤ مستمر، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتمكن أطباء العملية الجراحية التي أجريت على المريضة، وامتدت لساعتين، من استخراج 69 سلسلة و46 عملة معدنية و8 ديالات ومفاتيح بالإضافة إلى 5 خلاخيل من معدة المريضة.
وأكدت والدة المريضة أنها لاحظت اختفاء الحلي، لكن لم تعلم أن ابنتها كانت تقوم بابتلاعها، في الوقت الذي أكد رئيس قسم الجراحة في المستشفى أن ابتلاعها لهذا الكم من المجوهرات ناتج عن اضطرابات نفسية نادرة تدعى "مرض بايكا"، إذ يشتهي المريض تناول مواد غير صالحة للأكل مثل بعض الأجسام المعدنية الحادة أو الثلج أو الشعر أو حتى الحجار وغيرها.
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