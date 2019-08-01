بالفيديو| ريم البارودي ترقص بفستان زفاف: "فكيت وارتحت شوية"

شاركت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو مصور من كواليس مسرحية "جوازة مرتاحة"، التي تشارك بها.

وظهرت ريم خلال مقطع الفيديو مرتدية فستانا أبيض لامعا، وترقص على إحدى أغنيات الموجودة في العرض المسرحي، وأرفقت تعليقًا على الفيديو قائلةً: "كواليس جوازة مرتاحة، من أحلى الأغاني اللى موجودة في المسرحية بحبها أوي فيها حُب وسعادة وطاقة إيجابية وببقي فكيت وارتحت شوية". وأشارت في تعليها للمؤلف أحمد حسن راؤول، والملحن كريم عرفة.

وقدمت ريم الشكر والامتنان لأحمد عبدالله الذي قام بتصميم وتنفيذ شخصية ملك الصاوي التي قامت بها خلال المسرحية.

لقى مقطع الفيديو المصور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير من معجبيها معه، وحصد على مايقرب من 145 ألف مشاهدة، إضافة لمئات التعليقات التي كان أبرزها: "الفستان تحفة، نفسيتك بقت أحسن كتير ووشك رد تاني بعد طلاق سمية وأحمد حساكي حسيتي ربنا رجعلك حقك، قبل مانشوف انو كواليس الفرح كنت هقولك مبروك على فرحك، حلوة بالفستان الأبيض، الأبيض هياكل منك حنه، افتكرتك عروسة بجد، إنت عروسة".

وساندت ريم البارودي الإعلامية ريهام سعيد في مرضها، حيث يجمع بينهن صداقة قوية، تتجلى في مساندة كلا منهما الأخر في الأزمات.

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وفي إحدى المرات، دعمت "ريهام" "ريم" بصورة تجمعهما على "أنستجرام"، عقب حلقة الفنانة سمية الخشاب في برنامج "شيخ الحارة" والتي ردت فيها طليقها الفنان أحمد سعد، في إشارة منها إلى عودة حق "ريم"، بعد انفصالها عن "سعد" وزواج الأخير من "سمية".

ونشرت "ريهام" صورة تجمعها بـ"ريم"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "بقابل ناس كتير وبتعرف على ناس كتير كل يوم بيعدي بعرف أن انتي صاحبة حقيقية مش فيك مش بتعملي لمصلحتك".

وتابعت: "قد إيه الناس وحشة، بيقولوا حقك رجع لك أنا مش شايفة كدة أنا شايفه إنك إنتي ظلمتي نفسك لما حطيتي نفسك في الباكابورت ده، والمفروض تزعلي من نفسك مش من حد".

مسرحية "جوازة مرتاحة"، بطولة ريم البارودى وأحمد صفوت وهشام إسماعيل ومنة عرفة، تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.