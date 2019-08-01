بالصور| أهمها الوقاية من السرطان..فوائد الموز تبعا لألوانه المختلفة

الموز أحد أهم محاصيل الفاكهة، والتي تشتهر بكثرة حول العالم، ويتميز بفوائده الصحية المعروفة على نطاق واسع، ويحتل الموز مركزاً كبيرًا في التجارة العالمية، يتميز بحلاوة الطعم والنكهة المميزة للموز، ويتميز عن باقي الفواكه الأخرى بإمكانية توفره بالأسواق طوال العام.

ونشر ريان بينتو، الرياضي الأسترالي وأخصائي التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، صورة مصحوبة بتعليق يشير من خلالها للفوائد المتنوعة للموز تبعًا لأشكاله وألوانه المختلفة.

وقال خلال منشوره: "إن أفضل طريقة لفهم كيفية تغير الفائدة الصحية للموز، هي دراسة ما يحدث في الفاكهة داخليا بمرور الوقت".

وتابع ريان إن الموز الأخضر"غير ناضج، ومنخفض الكربوهيدرات، ومن الصعب امتصاصها في الأمعاء الدقيقة، ويؤثر هذا النوع من الموز على عمل الجهاز الهضمي قليلا، إضافة لكونه يجعلنا نشعر بالامتلاء بسرعة كبيرة".

كشف خبير التغذية الرياضي أهمية الموز الأصفر، والذي يعتبر"أكثر ليونة وحلاوة"، لأنه يحتوي على المزيد من السكر، ما يعني أنه أسهل في الهضم، وأوضح ريان أنه يمتص الجهاز الهضمي العناصر الغذائية بشكل أسرع.

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وعن أهمية الموز المنقط فذكر: "غالبا ما يُظهر الموز الناضج بقعًا بنية اللون على قشرته الخارجية، ويكون ذو حلاوة عالية، نظرا لارتفاع نسبة السكر في الفاكهة، وتشير البقع البنية إلى مقدار النشاء الذي تحول إلى سكر في الموز".

وأكد أن "هذا النوع من الموز غنيا بمضادات الأكسدة، لدرجة أنه يرتبط بالوقاية من السرطان".

يذكر أن فاكهة الموز قليلة الدسم وغنية بالبوتاسيوم وفيتامينات B6 وC، إضافة إلى الألياف.