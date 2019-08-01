بالصور| جلد شاب وفتاة في إندونيسيا بسبب "ممارسة الرذيلة"

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تطبق إندونيسيا الشريعة الإسلامية في ما يخص جرائم الفاحشة، والجرائم الجنائية كذلك، وكان آخرها جلد شاب وفتاة أمام عموم الناس بسبب ممارسة الرذيلة.
"حكم الجلد" تم في إقليم أتشيه المحافظ بإندونيسيا، علنا، بواقع 100 جلدة لكل منهما، بحضور الطبيب كي لا تحدث مضاعفات أو يؤدي الجلد للوفاة.
وخلال تصوير المشهد بالفيديو، ظهرت الفتاة وهي تبكي بشدة وتتوسل لجلادها أن يكف، فتوقف قليلا حتى استعادت قواها، بحسب تعليمات الطبيب، واستأنف الجلاد توقيع العقوبة.
عملية الجلد تمت في إستاد في لهوكسيوماوي، وتطبق الحدود في المنطقة الواقعة على طرف جزيرة سومطرة، وبينها حدود ممارسة القمار، وشرب الكحول، واللواط والزنا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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