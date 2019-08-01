5 نصائح للعودة لممارسة الرياضة بعد الإنجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

كشفت مدربة اللياقة البدنية كايلا إيتسينس عن السبب الذي دفعها إلى العودة إلى ممارسة التمارين الرياضية بعد إنجاب طفلها الأول، واعترفت بأنها تعاني من التوتر بسبب العودة إلى روتينها الرياضي اليومي، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

وفي مقابلة شخصية مع مجلة صحة المرأة، تحدثت مدربة اللياقة الأسترالية البالغة من العمر 29 عاماً عن عودتها إلى الصالة الرياضية بعد الولادة، وقالت "لقد دربت العديد من النساء بعد الولادة طوال حياتي المهنية، لكنني لم أفهم تماماً الرحلة الجسدية والعاطفية المرافقة للعودة إلى الرياضة بعد الإنجاب، حتى مررت بنفسي بهذه التجربة".

ولم تكن كايلا التي تملك 11.6 مليون متابعاً على إنستجرام قادرة على أن تؤجل عودتها إلى الرياضة أكثر من 6 أسابيع بعد الولادة، حيث أن عملها ينطوي على تعزيز التدريبات الشخصية للأشخاص في المنزل والعمل.

وتضمنت مقالتها الشخصية خمس نصائح للأمهات الجدد، لمساعدتهن على التغلب على صعوبة العودة إلى التمارين بعد الحمل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وكانت النصيحة الأولى التي نصحت بها كايلا الأمهات الجدد هي وضع أهداف شخصية يمكن تحقيقها حيث تقول "بدلاً من وضع أهداف غير دقيقة، مثل استعادة الرشاقة، يفضل وضع أهداف أكثر تحديداً مثل ممارسة تمرين معين لعدد من المرات دون استراحة".

وتضيف "هذا النوع من الأهداف بسيط وقابل للقياس، ومن الأسهل تحقيق النجاح عندما يكون لديك مهمة واضحة".

أما النصيحة الثانية فهي العمل إيجاد روتين تمارين مرنة تلهم المرأة على البقاء نشطة، حيث لا يوجد تمرين واحد يناسب الجميع.

النصيحة الثالثة هي الاستعانة بأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء لممارسة التمارين الرياضية برفقته ليكون عوناً للأم بعد الولادة، كما حثت في نصيحتها الرابعة المرأة الراغبة بممارسة الرياضة بعد الحمل بالبحث عن أفضل الأغاني والموسيقى لتبقى متحفزة طوال وقت التمارين.

وفي نصيحتها الأخيرة، أكدت كايلا على ضرورة فهم الأم أن الانتكاسات يمكن أن تحدث، ويجب أن تكون قادرة على التعامل مع أي تحديات بعد العودة إلى ممارسة التمارين الرياضية بعد فترة انقطاع.