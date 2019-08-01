طفلة تتعرض للتحرش لمدة عامين على يد صديق خادمتها

صدمة وحالة من الفزع سيطرت على سيدة إماراتية، وهي تستمع إلى صغيرتها التي روت لها ما تعرضت إليه على يد صديق الخادمة، حيث ظل يتحرش بها جنسيًا طيلة عامين.

وبحسب ما ذكرته "الإمارات اليوم"، فإن الطفلة صاحبة الـ10 أعوام، تعرضت للتحرش الجنسي على يد "كهربائي" كان يأتي إلى منزلها للقاء الخادمة التي ارتبط بها في إطار علاقة غير شرعية، فكلما سنحت له الفرصة للتسلل داخل منزل المجني عليها كان يتحرش بها ويضع يده على أماكن حساسة من جسدها.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة في دبي التي كشفت بأن المتهم كان يحذر الطفلة من إخبار والديها بما يحدث، لكن بعد فترة روت الطفلة لزميلتها في المدرسة ما تتعرض إليه، فنصحتها بالحديث مع والدتها، وبالفعل أخبرت الطفلة والدتها بما يحدث معها.

فأبلغت الأم الجهات الأمنية وتم القبض على المتهم الذي كشف عن علاقته بالخادمة، وأدين بهتك عرض المجني عليها بالإكراه، وقضت محكمة الجنايات في دبي بحبسه 3 سنوات، من ثم إبعاده عن البلاد.