فيديو.. بعد صورتها مع "كهربا".. محطات في حياة الإعلامية ليلى شندول

أصبحت الإعلامية التونسية ليلي شندول محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت محركات البحث "جوجل"، عقب تداول صورة جمعتها مع لاعب نادي الزمالك محمود كهربا، بعدما نشرها رئيس النادي خلال مؤتمر صحفي، أثناء تواجدهما بإحدى الملاهي الليلية.

وصرح رئيس النادي، خلال المؤتمر، بأن "كهربا كان يقضي أوقاته مع الفتيات وسكران، ولا يصح أن يكون لاعب كرة قدم"، ويقدم "هُن" أبرز المحطات في حياة الإعلامية ليلى شندول.

زواجها من مسيحي

تزوجت الإعلامية عن قصة حب جمعت بينها وبين زوجها ووالد ابنها الوحيد ريان، والذي كان ينتمي للدين المسيحي وقرر دخول الإسلام، وتزوجا لمدة 13عامًا، وقالت خلال إحدى الحوارات الصحفية إن زوجها الذي كان يدعى "ياسر"، كان مثالا للدعم والتشجيع لها للوصول لحلمها وهدفها، لكن دائمًا ما كان هناك نوع من الحساسية المفرطة بين العائلتين، وهو ما لم تقبله عائلته، "تنازلت كتير واختارت ابني ووصلنا لطريق مسدود واتفقنا على الطلاق"، بحسب تصريحاتها.

بكاؤها على الهواء

وفي أغسطس عام 2018، دخلت "شندول" في نوبة بكاء على الهواء، لقضائها أيام عيد الأضحى خارج بلادها، خلال برنامج" الحياة"، تقديم الإعلامية" جيهان منصور"، المذاع على فضائية"الحياة"، وأوضحت "توقفت عن الاحتفال بالعيد بسبب بعدى عن أسرتى وعملى خارج تونس ومحرومة من لمة العائلة بخاصة خلال الاحتفال بالأعياد مع أفراد أسرتي".

وتابعت: "الاحتفال بأيام العيد مع الأسرة حياة أخرى، وله روحانيات وطقوس أخرى على غير الاحتفال به منفردا، كنت أحب جدتى كثيرا وأجلس بجانبها أثناء ممارسة هذه الطقوس، وأفتقد ذلك كثيراً"، موضحة أنه من الصعب أن تعيش حياتها خارج بلادها.

وأوضحت أنها كثيرا تبكى وقت العيد بسبب بعدها عن أهلها، لافتة إلى أن العيد لا يكون له طعم بدون قضائه وسط الأهل، بقول لأمى كل سنة وأنتى طيبة وأخواتى اللى لم أقض معهم العيد منذ 12 عاما".

عضو لجنة تحكيم

شاركت "شندول" في لجنة تحكيم في مسابقة ملكة الأناقة، في الموسم الثالث، في مارس 2018، وتشكلت اللجنة من مصمم الأزياء شريف نصر، والإعلامية بوسي الطيار، وخبيرة التجميل أميرة البيطار، ومحمود نجاح مؤسس المسابقة ومنظم الفعاليات، والتي كرمت خلالها من إدارة المسابقة، وعبرت عن سعادتها خلالها بالانضمام "أنا سعيدة بالمشاركة ضمن لجنة التحكيم الجميلة".

تجربة التمثيل

خاضت الإعلامية ليلى شندول تجربة في الأعمال والمسلسلات التلفزيونية، وشاركت في المسلسل الأردني "جنون الشهرة"، الذي شارك فيه بعض الممثلين المصريين مثل طلعت زكريا ومحمد نجاتي، وإنتاج محمد أمين، وإخراج "كارو أرارد".

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لقب سندريلا الشاشة

تُلقب ليلي شندول بـ"سندريلا الشاشة"، واختيرت عام 2018 ضمن 20 إعلامية من مختلف المحطات ومن عدة دول عربية ساهمت بإبداعاتها فى إثراء الساحة الثقافية ببلادها الأم، ومن بعدها بجمهورية مصر العربية.

شائعة ارتباطها

تداولت بعض الشائعات التي لاحقت الإعلامية ليلى شندول في أكتوبر عام 2017، والتي تفيد بخطبتها السرية من نجم عربي معروف، وهو ما أوضحته لاحقًا وأكدت أنها مجرد فبركة لا أساس لها على الإطلاق، وأنها أصيبت بالصدمة حين سمعت بتلك الأخبار التي قالت عنها "أستغرب كيف أن البعض أعطى نفسه حق النفي والتأكيد دون العودة إلى الشخص المعني بالمسألة وهوانا، ولا شك أن ما جرى أصادفه للمرة الأولى في حياتي المهنية، وقد تأكدت الآن أن كل شخص عامل تحت الأضواء عرضة لضريبة الشائعات" .

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وأوضحت الإعلامية التونسية ليلى شندول، حقيقة تلك صورتها مع كهربا، وقالت لـ"هُن": "الصورة من سنة أصلًا، من عام 2018، كهربا كان صديق لخطيبي السابق، وكنا في سهرة وقتها بإحدى الأماكن العامة، وهو كان من ضمن المتواجدين والحاضرين ووقتها اتصورت معاه".

وفوجئت الإعلامية، بتداول الصورة بعد عام من التقاطها، وقالت: "أنا اتفاجئت بالصورة زيي زي الباقي، إحنا آه كلنا في الإعلام، وبنتصور فنانين مع بعض".

وتابعت: "هل لما حد ينزل صورة مع التاني يكون على علاقة معاه؟ حياتي الشخصية تأثرت كثيرًا بهذا الخبر، وأنا بحضر لحفل زفافي حاليًا، ومعرفش إيه سبب ظهورها بعد سنة، ولما خطيبي شافها عمل مشكلة كبيرة، ولما شاف التاريخ والتوقيت تفهم الأمر، قالي سيبيهم يتكلموا براحتهم، أنا عمرى ما بنزل صورة مع حد وأكون متصورة بالشكل ده وحتى لو نزلت بيكون أصحاب، وعلى الصعيد العملي فأنا أحضر حاليا لمشروع فني، لذا أتعحب من الشوشرة بهذه الطريقة".