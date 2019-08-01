"ستوميك وحنة".. زينة عاشور تنشر لقطات من رحلة إسبانيا مع كنزي وجنا

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رسم حنة، ومزيكا ورقص، هو جزء من اللقطات التي شاركتها زينة عاشور زوجة عمرو دياب، مع جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال رحلتها هي وكنزي، وجنا عبر خاصية "ستوري".
عدد من المقاطع المصورة، والصور، نشرتها زينة توثق بها رحلتها لمدينة "إبيرة" الإسبانية، وظهرت كنزي بجيبة من اللون الأبيض، قصيرة، وتوب ستوميك، وترسم الحنة، تاركة شعرها الأشقر كيرلي، بينما كانت جنا بالشعر الأسود برفقة والدتها.
ورسمت زينة عاشور وكنزي رسومات إسبانية تقليدية على وجهيهما، أظهرتها الصور، إضافة إلى الاستماع للموسيقى، في مكان تحفه الطبيعة الخلابة.
وكانت كنزي وجنا كذلك شاركتا جمهورهما بلقطات وصور وهما في إسبانيا ترتديان ملابس "أوفشولدرز"، ومع أصدقائهما.
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