بالصور| مصابة بسرطان المخ تلتحق بالبحرية الأمريكية

أقام مكتب تجنيد القوات البحرية في كليفلاند هايتس، حفل تجنيد وهمي لطفلة أمريكية مصابة بسرطان الدماغ، وكانت تحلم بالانضمام للقوات البحرية منذ سن الثالثة.

واقتحم السرطان عالم طفلة أمريكية تدعى "تابيثا ناي"، تبلغ من العمر7 سنوات، وتقطن مع أسرتها في ولاية "أوهايو"، منذ عامها الخامس، حيث فقدت طفولتها ودخلت في صراع من سرطان الدماغ ورحلة شاقة مع العلاج الكيماوي، والذي ستستمر عليه لمدة عام ونصف.

وتعاني الطفلة من وجود ورم في جذع الدماغ، ولم يتمكن الأطباء من فحصه بسبب موقعه، وحرصوا على مراقبة الأشعة كل 3 أشهر حتى تبين أن نوعه ينمو ببطء، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وخضعت الطفلة لعملية جراحية لتخفيف السوائل والضغط المتزايد في دماغها، وبعد التصوير بالرنين المغناطيسي في يناير الماضي، أزال الأطباء ما بين 25 و30% من الورم، لتبدأ العلاج الكيميائي الوريدي.

وساءت أحوال الطفلة الصحية، حيث كانت لا ترى السبورة البيضاء في فصلها الدراسي بصورة جيدة، الأمر الذي دفع والدتها لاصطحابها إلى الطبيب، والذي تبين وجود ورم خلف عينيها، وأرسلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات.

وفي لفتة إنسانية، أقام مكتب تجنيد القوات البحرية في كليفلاند هايتس حفل تجنيد وهمي لها خلال الشهر الماضي، نظرًا لكونها كانت تحلم منذ سن الثالثة بالانضمام للبحرية، وأوضحت الأم، التي عملت في البحرية لفترة، أن ابنتها تذهب إلى معرض كليفلاند للطيران كل عام، والذي يوافق عيد ميلادها، ما جعلها تظن أنهم يأتون فقط من أجل الاحتفال بيوم ميلادها.