خبراء: رائحة الفم الكريهة تشير إلى مرض شائع

مرض السكري من النوع الثاني هو أحد الأمراض المنتشرة بين سكان العالم، وله بعض الأعراض الشائعة، مثل زيادة العطش والتبول المتكرر وفقدان الوزن غير المبرر، وأيضًا زيادة الجوع والشعور بالإرهاق.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فإن خبراء الصحة ربطوا بين رائحة الفم الكريهة والإصابة بمرض السكري النوع الثاني، حيث تكون رائحة الفم الكريهة المرتبطة بالمرض ناتجة عن مرض اللثة أو وجود مستويات عالية من الكيتونات في الدم، وهي مواد يصنعها الجسم إذا لم تحصل الخلايا على نسبة كافية من الجلوكوز، ويمكن أن تظهر الكيتونات في الدم أو البول.

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وأوضح خبراء الصحة أن مستويات الكيتون العالية تشير إلى الحامض الكيتوني السكري، وعندما يتعذر على الجسم إنتاج الأنسولين، لا تتلقى الخلايا الجلوكوز الذي تحتاجه، وللتعويض، يتحول الجسم إلى عملية حرق الدهون بدلا من السكر، ما يؤدي إلى إنتاج الكيتونات، التي تتراكم في الدم والبول. وغالبًا ما يسبب وجود مستويات عالية من الكيتون، ظهور رائحة الفم الكريهة.

ويعد مرض السكري أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة أثناء التنفس، لكن بالنسبة للكثيرين، فإن الارتباط هذا غالبًا ما يكون غير معروف، لذا يجب على الأفراد المصابين برائحة الفم الكريهة والسكري، مراقبة السكر في الدم باستمرار.

وأوضح خبراء الصحة أن مستويات الجلوكوز المرتفعة في اللعاب، الناجمة عن عدم التحكم بمرض السكري، تساعد على نمو البكتيريا الضارة، التي تتحد مع الطعام لتشكيل غشاء ناعم ولزج يسمى "البلاك". ويجب المواظبة على فحص الفم بحثا عن علامات على مشكلات ترتبط بالسكري.