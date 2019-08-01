ميجان ماركل تطلق خط أزياء نسائيا للمساعدة في العمل الخيري

أعلنت دوقة ساسكس ميجان ماركل، اعتزامها إطلاق خط أزياء نسائيا جديدا، وذلك في سبيل تقديم المعونات الخيرية لجمعية "Smart Works"، وهي الجمعية الخيرية التي تهدف لمساعدة النساء على العمل.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن "CBS News"، أن هذه الجمعية هي واحدة من جمعيات ميجان الخيرية، التي تهدف لمساعدة النساء، الفقيرات ويردن الاستعداد لإجراء مقابلات العمل.

وفي كل مرة يتم شراء قطعة من أحد تجار التجزئة، سيتم التبرع بمثيلتها للجمعية الخيرية، لتزويد المترددات على الجمعية، كما يتم توفير تدريب من فريق من الموجهين المتطوعين، مع توفير مقابلة عمل بعد ذلك تناسب تخصصهن.

وبمجرد نجاح السيدة في المقابلة، يتم الترحيب بها مرة أخرى في الجمعية، لمنحها خمس قطع إضافية من الملابس، حتى تتمكن من حضور أول أيام العمل بملابس لائقة. وقال متحدث باسم الدوقة ساسكس، إنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل حول خط الملابس في الخريف.