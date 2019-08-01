ملابس محجبات لعيد الأضحى باللون الأحمر الجريء

اللون الأحمر من الدرجات التي تضيف جمالا وأنوثة للمرأة، وهو لون يستطيع بكل بساطة أن يلفت انتباه الحضور، لهذا تفضله الكثير من الصبايا، كما أنك لن تفكري كثيرا في ما هل تناسبك درجات الأحمر المختلفة أم لا؟ لأنها تبدو مميزة لكل الصبايا من صاحبات البشرة الفاتحة والسمراء.



وبما أننا على مشارف عيد الأضحى، فلم لا تكون إحدى إطلالاتك بهذا العيد باللون الأحمر الجريء، وسوف نساعد بهذا الأمر بـ ملابس محجبات من مدونات الموضة، بهذا اللون المميز بدرجاته المختلفة.



الفساتين بالكشكش باللون الأحمر الخشخاش

هذه الدرجة تحديدا من اللون الأحمر، كانت وما زالت رائجة بشكل كبير لهذا العام، وقد اخترناها لك اليوم من المدونة وفاء عز بالفستان الأحمر مع الكشكش على منطقة الصدر والكتف، وما لفتنا هو فتحة الفستان الأمامية، التي نسقت معها تنورة باللون الأبيض لإطلالة صيفية من الدرجة الأولى، من الممكن أن تعتمديها كلوك كلاسيكي في سهرات العيد، أو نسقيها مع حذاء الخوص لحفلاتك النهارية مع العائلة.

البنطلون الأحمر الشارلستون من زمن التسعينيات

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يمكنك اختيار هذا البنطلون الواسع بلونه الأحمر الجريء من سهر فؤاد، المستوحى من فترة الستعينيات، وهو إحدى القطع الأنيقة التي ننصحك بأن تكون موجودة بخزانتك، نسقيه بكل بساطة مع القميص الطويل، ومن الممكن أن تعتمدي هذا الحجاب برسومات جلد النمر، لإطلالة أكثر جرأة.

البليزر الأحمر بأكثر من تنسيق عصري

كلنا نعرف مدى هيمنة البليزر على عالم الموضة في صيف 2019، لكن ألم تنتبهي عزيزتي أن اللون الأحمر تحديدا كان مسيطرا بشكل كبير على هذه الموديلات، كالفاشينيستا إسراء عثمان، الذي نسقته مع تنورة مزركشة بالرسومات، وتوربان باللون الأحمر.

وكذلك اختارته المدونة سارة صبري مع البنطلون الرياضي، والحجاب باللون الأسود، والنظارات السوداء الميني، لإطلالة كاجوال عصرية.

المعاطف الصيفية الترينش باللون الأحمر

أما الفاشينيستا سهى، فقد اختارت هذا اللون بمعطف الترينش الصيفي، اعتمدته بطريقة كلاسيكية، مع البنطلون الأسود القماشي، والحجاب الأسود، وكعب عالٍ مع رباط الكاحل، أضاف لمسة أنثوية لإطلالتها.

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