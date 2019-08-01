تعيش أجواء مليئة بالنشاط والحيوية خلال هذا الشهر

مهنياً: بداية شهر نشيط يشجعك على أخذ المبادرة بلا خوف وتردد مع انتقال القمر الجديد العملاق الى الاسد في اليوم الاول لينضم الى مجموعة الكواكب الداعمة تقوى الطموحات وتشعر بسهولة الاتصالات والتلاقي بداية غنية وواعدة بالافضل وبكل جديد على كافة الاصعدة تسافر تهاجر فترة مهمة وغنية بالحظوظ والتسهيلات والفرص المناسبة لاظهار الخبرة والكفاءة سوف يكون بانتظارك انفراج مالي معاملات واوراق او نجاح صفقة تجارية رابحة تبيع تشتري كل الامنيات تتحقق كذلك سوف تسمع خبرا سارا يتحدث عن مشروع جديد او توقع عقد عمل جيد برغبة كبيرة بالانتصار مرحلة مهمة جدا تتجدد خلالها آمالك وحظوظك.يبدو أنّ القسم الثاني من الشهر يحمل مستجدّات تدفعك إلى التعديل في مواقفك، على كافة المستويات مع انتقال الشمس الزهرة والقمر العملاق الى مواجهة برجك من العذراء ويشكّل معاكسة شديدة فلا بدّ أن تأخذ الحيطة والحذر. من الأفضل أن تحمي نفسك معنويّاً وجسديّاً وأن تبتعد عن المناكفات والنقاشات حتّى تنقشع السماء. لا تنسَ أنّ نبتون في برجك يعاكس كلّ هذه الكواكب وهذا المشهد الفلكي يفسّر عامّةً بالخطير، فحاذر الفضائح في حياتك الشخصيّة أو المهنيّة. إيّاك والمغامرات المشبوهة، إعتنِ بصحّتك وسلامتك ولا تركض وراء الأوهام.

عاطفياً: ان وجود كوكب الزهرة في الاسد الصديق يدللك بشكل لم تعرفه من قبل ويجعلك النجم في محيطك ويحمل معه وساطة ومصالحة وعذوبة في اللقاءات كما يضرب لك الحب موعدًا وقد تعرف لقاء مهما جدا فانت تتمتع بموهبة اشغال قلوب الناس وجعلهم يلاحقونك إنّه أسبوع مثمر ومطمئن، فالعلاقة المتأرجحة التي تقف على شفير الهاوية تصبح في منأى عن الخطر والعلاقة المتينة تشتدّ متانة وصلابة . لكن ابتداء من تاريخ 23 مع انتقال الزهرة الى برج العذراء اي الى مواجهة برجك فتعيش هواجس وارباك وتتأرجح بين السلبية والايجابية وقد تصطدم بالحبيب وتشك ببعض التصرفات ومن الممكن ان ينشأ نزاع بين الوسط العائلي فيحصل سؤ تفاهم للعازب, تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك وقد يسبب لك الحبيب قلقا قد يطرأ ما يثير غضبك فلا تبحث عن المستحيل وتفهم هذه الاوضاع وحاول ان ترطب الاجواء.

قد يهمك أيضًا: