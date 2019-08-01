تعيش أجواء متناقضة وتقابلك أمور صعبة خلال هذا الشهر

مهنياً: بداية شهر متعب ومتطلب مع تواجد الكواكب مجتمعة في مواجهة برجك من الاسد بالاضافة الى القمر الجديد العملاق الذي يشكل علامات استفهام حول نوعية آدائك كما يحمل لك تحديات تعب وضغوط ما يجعلك الحلقة الاضعف انها مرحلة هدوء تأمل روتين فلا تتوقع ان تحصل على ما تريد ايام مخيبة للامال لا يوجد اي نتيجة انتبه من المشاكل وحاول الابتعاد عن المشاكسات والمواجهات ولا تجعل القلق ياخذك الى حدود الهواجس والاوهام والتوتر ولا تستسلم للاحباط واحم استقرارك الصحي والاجتماعي قد يحاول البعض احباطك او ان يشكك بمزياك كن متنبها وحريصا حاذر الحوادث والتهور كما التراجع الصحي ان العنوان البارز مسؤوليات وامتحانات وواجبات متنوعة لذلك وسوف تحتاج الى التخطيط السليم والهادىء حاذر من سؤ تفاهم والابتعاد عن المناكفات والاضطرابات حافظ على ممتلكاتك ومكتسباتك لا تغامر ولا تبادر الى اثارة المواضبع الحساسة ولا تبدأ جديداً كي لا تخيب آمالكتعود وتتحسن الظروف لمصلحتك مع انتقال الشمس والزهرة والقمر العملاق يوم 30 الى برج العذراء الصديق ما يجعلك تقدّم أفكاراً برّاقة وتفيض حيويّةً وإشراقاً، فتُعالج بحججك المنطقيّة بعض المشاكل وتتحلّى بقوّة كبيرة على الإقناع. تجد الحلول لبعض الازمات مهما كانت معقّدة.. تبدو إتصالاتك بالآخرين إيجابيّة جدّاً، فتتعاطى مع جماعاتٍ في الخارج أو مع بعض الزبائن او المموّلين أو المستثمرين وتنجح خطواتك.

عاطفياً: أمّا على الصعيد الشخصي، سوف تشعر بالتعب الناجم عن ضغوطات عائلية أو شخصية وعن تاثيرات سلبية الامر الذي يبعدك قليلاً عن الاهتمام بمتطلبات الحبيب المعقدة للعازب, اذا كنت غير راض عن الحبيب وتصرفاته عليك ان تخبره بأسلوب هادىء وودود الامر وخفف من التسرع والمزاجية وتعامل بموضوعية مع الاحداث وبادر المصالحة والتسامح لاستعادة موقعك في قلبه.لكن ابتداء من تاريخ 23 مع انتقال الزهرة الى العذراء اي الى مكان مناسب لك فيمكن اختصار الوضع بالهدوء بعد العاصفة وبتعدّد الإتصالات واللقاءات. يصعب تحديد خياراتك لأن مشاعرك تبدو مبدّدة وغير مستقرّة، في حين أنّ الأجواء الإجتماعيّة تحفّزك جدّاً. تحتفل مع الأصدقاء بمناسبات كثيرة وتلبّي الدعوات وتعقد الصداقات بصورة سريعة. لكن إنتبه من أصحاب النوايا السيّئة، وحاذر إذا حقّقت نجاحاً في مجال ما، فلقد قيل " إذا كنت ناجحاً فتكسب أصدقاء مزيّفين وأعداء حقيقيين".

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