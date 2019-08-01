تعيش أجواء متوترة خلال هذا الشهر

مهنياً: لا تضيّع الوقت بالمماطلة وطرح الأسئلة غير المجدية، بل انطلق واثقاً من نفسك، ان مواقع الكواكب من الاسد تشير إلى نهضة جديدة وحقيقية في حياتك، نهضة جيدة وايجابية جدا تشكل مفترق خاص بالنسبة لك واحداث مهمة بانتظارك واجواء فلكية تتحدث عن عزيمة كبيرة وعن سرعة في سير الامور تتحرر من القيود وتجد الطريق امامك سالكة للتقدم دون اشكالات او حواجز حيث تُقدم على تغييرات جذرية وتتخلّى عن كلّ مخاوفك السابقة لتستفيد ممّا تهبه لك الحياة. تبذل جهوداً لتتقدّم بأعمالك واثقاً لتزيد من مكتسباتك. قد تحقّق حلماً يفوق توقّعاتك ويبتسم لك الحظّ في شتّى المجالات. يتابع الحظ طريقه مع انتقال الشمس والزهرة والقمر العملاق الى العذراء الترابي الصديق ما يدفع بأعمالك إلى الأمام ويفتح أمامك الأبوب المغلقة فتخطّط وتَبني وتسافر وتفرح بالمستجدّات، شرط أن تحترم أصول السلامة والوقاية والانتباه إلى صحّتك. هذا لا يمنع من أنّك قد تشعر بالتعب في بعض الأحيان، وقد تقف في منتصف الطريق للاستراحة أو تتراجع خطوة لكي تتقدّم خطوات. تجمعك مصالح مشتركة مع بعض الجهات النافذة والفاعلة، أو مع أحد المدراء أو المسؤولين. تكتشف أماكن جديدة وتخوض غمار بعض النقاشات المفيدة،كما تنفتح على آفاق كانت مجهولة منك حتّى الآن. تبدو واثقاً من نفسك، مقبلاً على الدنيا بتفاؤل.

عاطفياً: تبتسم لك التأثيرات الرومانسية العاطفية العائلية والشخصية المميزة بحيث يوجد قواسم مشتركة مع الشريك مما يجعل العلاقة تسير نحو المسار الصحيح فيقف الشريك الى جانبك ويلعب دورا في ازدهار اعمالك او في توسيع علاقاتك كذلك ان انتقال كوكب الزهرة كوكب الحب والشعبية، الى العذراء في القسم الثاني من الشهر قد يجلب إليك المشاعر واللقاءات الحارّة والعذبة. يعود الشغف ليسكنك، وإذا كنت خالي القلب فحضّر نفسك لغرام من النظرة الأولى ربما، أو لعلاقة متينة مع شخص استثنائي. تكون حياتك الاجتماعية أيضاً صاخبة، فتلفت الأنظار وتتباهى بنفسك وتُقبِل على علاقاتٍ متنوّعة ومشوّقة. تمارس جاذبية لامتناهية ربما يشغلك أحد الأشخاص الغريبين عن محيطك، فتجد مبتغاك أثناء سفرٍ أو أثناء تعاملك مع بعض الجهات أو الشركات الأجنبيّة.

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