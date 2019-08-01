تعيش أجواء سعيدة خلال هذا الشهر

مهنياً: بداية شهر ناري بإمتياز يحمل كثافة من الحظوظ شهر مهم جدا يصب في مصلحتك شهر مناسب لطموحاتك ومغامراتك وواعد تكبر خلاله الطموحات وتتوفر فرص النجاح ويسطع نجمك وقد تقدم على تغييرات في حياتك المنزلية والشخصية وقد تكون النتائج ايجابية جدا مع وجود الحدث الابراز وصول القمر العملاق الى برج الاسد لينضم الى الزهرة والشمس ليدعمك ويساعدك على كافة المستويات تؤازرك الكواكب وتقدم لك حظوظ على قدر ما تريد فتتقدم بطريقة ذكية ولبقة يوفّر لك طاقة جديدة لمواجهة المسائل العالقة ودفعك إلى الأمام. الا انك سوف تتعرض ابتداء من تاريخ 23 مع انتقال الكواكب والقمر العملاق الى مواجه برجك من العذراء الامر الذي يعرضك لبعض التهوّر وللحوادث، إذا لم تتخذ الحيطة والحذر. كذلك قد يجعلك مرهف الحسّ، ما يستوجب تجنّب التوتر والابتعاد عن الناس الذين يخلقون لك متاعب دائماً حافظ على مزاج رائق وتُقدم على تحدّيات تستوجي الكثير من العناء فتهوى المنافسة والتحدّي، غير أنّ كوكب مركور في برج العذراء يشكّل تنافراً مع برجك، ما قد يثير غضبك قليلاً، أو يجعلك في وضع دقيق، أو يُسبّب مشكلة مع أحد المقرّبين. تصطدم ببعض العوائق وتفقد السيطرة على الأوضاع. إذا أردت النصيحة فلا تُعاند حتّى لا تزيد الأمور سوءاً. إخترْ الليونة والمرونة في التصرّفات. حاذِر أيضاً من بعض المخالفات التي تدفع ثمنها غالياً، وانتبه ممّن يحاول اغتصاب حقٍ لك.

عاطفياً: تحلم في تغيير حياتك او بتخطي بعض التقاليد في هذا الشهر المناسب والتاثيرات الايجابية لكوكب الزهرة المتنقل في برج الاسد الصديق الذي يتحدث عن لقاءات خاصة وغرام وعواطف حارة وانسجام وقد تتلقى الدعوات الكثيرة والعروض المميزة التي تتجاوب معها للعازب تشعر بالثقة المتبادلة ويؤدي الحبيب دوراً إيجابياً في إيجاد المخارج والحلول للتوصل الى الاستقرار والارتباط. لكن سوف يدخل كوكب الحب الى العذراء في القسم الثاني من الشهر كوكب الحب لينضم إلى الشمس ما يستوجب الكثير من الدقّة والهدوء في نقاشاتك الشخصيّة وفي علاقاتك ومفاوضاتك. تكفي كلمة واحدة لإشعال الحرب في حياتك. قد تفتقر إلى الدفء العاطفي وتأخذ على الشريك عدم اهتمامه أو غيابه المستمرّ، أو برودة لم تعهدها فيه. كذلك قد تعيش جوّاً من اللا ثقة مع بعض المقرّبين، وتضطّر ربما إلى مؤازرة أحد أفراد العائلة في معاناةٍ له.

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