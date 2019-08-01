تعيش أجواء حذرة خلال هذا الشهر

مهنياً: عليك ان تنتبه جدا جدا لخطورة الفترة بين الاربعاء والجمعة مع وصول القمر الجديد العملاق الى الاسد لينضم الى المريخ الشمس والزهرة في مواجهة برجك ما يعني انها مرحلة متطالبة تدخل في دوامة فلكية تتعقد فيها الظروف والاجواء الصعبة كما يسبب لك التعب والقلق والمهمات الصعبة والواجبات والاوقات الحرجة فلا تعرض نفسك للمجازفات مطلوب منك الارادة القوية والمثابرة مرحلة عابرة خصص هذه الايام للاستراحة ولشحن نفسيتك بالايجابيات فلا تسبح في بحر من الاوهام ولا تجازف ولا تستسلم للغضب حاول ان تمشي امورك بالتي هي افضل. لكن سوف تدور الرياح لمصلحتك التامّة اعتباراً من تاريخ 23 مع انتقال الكواكب من معاكسة برجك من الاسد الى برج العذراء بالاضافة الى القمر العملاق ، تتحرّر من بعض الأخطار والعقد وتستريح بعد فترة من الخضّات والتجارب. تسوّي أوضاعك وتسيطر عليها، فيُعلن هذا الشهر عن إنتاجية كبيرة وأوقات مليئة بالمغامرات والطموحات. تقوم بتحركاتٍ كثيرة أو رحلات أو أسفار، سواء في مجالك المهنيّ أو الشخصيّ. تُقدم على عمليّات استثمارية وعقارية، كما على مشاريع جديدة تعد بفوائد كثيرة. في الجوّ رائحة أرباح ومكافآت هي في الطريق إليك. إستفد من هذه الفترة لتجديد حياتك، أو لحماية نفسك من بعض العوائق أو لتسوية الخلافات وحسم الأوضاع. قد تحقّق هدفاً بدعم من أشخاصٍ نافذين يتأثّرون بقوة شخصيتك.

عاطفياً: قد تطالعك مشاحنات ومواجهات مع انتقال كوكب الزهرة الى الاسد المواجه لبرجك فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، سوف تكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء والغضب لتنفعل وترتكب الاخطاء مع الاحباء. ان القسم الاول من الشهر سيكون صعباً ويحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وإلا لا تلم إلا نفسك. لكن سوف تشعر بالسعادة والارتياح ابتداء من تاريخ 23 مع انتقال كوكب الزهرة الى العذراء فتعيش اوقاتا حلوة برفقة الاصدقاء وافراد العائلة وتعرف لحظات من التناغم فريدة وتبدو اكثر التصاقا بالاجواء العائلية وتجد الامان بالقرب الاهل والمقربين.

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