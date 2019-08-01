تعيش أجواء إيجابية وسعيدة خلال هذا الشهر

مهنياً: تُبشّرك الكواكب بشهر مليء بالإيجابيّات والوعود الجميلة، والاخبار الطيّبة، ويدلّ على تسوية بعض المشاكل السابقة أو على فترة من البناء والإزدهار المالي والانتهاء من بعض المشاكل. إذا عانيت من بعض الصعوبات فإنك ترى الطريق أمامك سالكة وربّما توقّع على عقدٍ جديد وتناقشه في هذا الشهر. تمنحك الكواكب والقمر الجديد العملاق من برج الاسد حيوية استثنائية تستعيد حماستك وترمم ما تهدم تكون الظروف سهلة وإيجابية جداً وقد تختفي الهواجس والهموم بصورة فجائية لتجد نفسك مرشّحاً لمنصب او توقع على عقد عمل جديد.تتزوّد بحجج منطقيّة وفعّالة للدفاع عن موقف لك أو موقع، ورغم بعض البلبلة الصغيرة، إلا أنّك تخرج منتصراً من كل معارك. قد تسافر للترفيه أو لأداء مهمّة أو الإثنين معاً، فتوفّق بين المتعة والإفادة وتبدو سعيداً بما تفعل. لكن ابتداء من تاريخ 23 مع انتقال الكواكب الشمس والزهرة والقمر العملاق الى مواجهة برجك من العذراء سوف تدخل في متاهات وركود على كافة الاصعدة إلّا أن نصيحة الفلك هي في التروّي، مطلوب أن تعتمد اللباقة والدبلوماسيّة في كل أقوالك، وأن تكون واضحاً حتي لا يُترجم كلامك بطريقة خاطئة. الفلك يتحدّث ايضاً عن فضح لسرّ طالما حافظت عليه، أو عن تدخّل البعض في ما لا يعنيهم، ما يُثير الغضب ويجعلك تنتفض على بعض القرارات، نتيجة ذلك. تُضطر أيضاً إلى مساعدة أحد المقرّبين في قضيّة تخصّه، وتلجأ إلى الإستعانة بمعارفك لمساعدته.

عاطفياً: تستفيد من أجواء الحب على الصعيد العاطفي وتتحسّن اللقاءات والأحاديث، مع الشريك الاولاد والاهل ويسود الانسجام والروح المرحة. المناخ مناسب لتقارب القلوب ولطرد الهواجس والشكوك. لا تخف من تحديد شعورك، ولا تتردد في الإعراب عن مشاعرك. لكن ابتداء من تاريخ 23 يدخل كوكب الزهرة الى مواجهة برجك من العذراء ما يجعلك تتحفّظ إزاء بعض العلاقات الجديدة وتبدو محتراً أو قلقاً إزاء قرار يجب أن تتّخذه. إذا كنت على علاقة عاطفيّة، فقد يطلب منهك الآخر أخذ القرار النهائي بشأن الارتباط، وربما تشعر يالقلق فجأة أو تسمع بعض الملاحظات حول هذه العلاقة تجعلك غير مقتنع بالحسم حالياً. أجِّل كل خَيار إلى الشهر المقبل،مع انتقال الزهرة الى برجك فإذا شعرت بالتّردد، فهذا يعني أنّك لست مستعدّاً للالتزام. أمّا الميدان الإجتماعي فيشهد مناسبات واحتفالات ودعوات كثيرة، أوقاتاً من التسلية والمرح لن تنساها.

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