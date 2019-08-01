تعيش أجواء مميزة وإيجابية خلال هذا الشهر

مهنياً:تستفيد في هذا الشهر من كلّ المعطيات الإيجابيّة التي تتوفّر لك وتعيش شهرا واعدأ بالاحداث الفلكية المهمة خاصة مع تقدم عطارد في برجك الذي يمنحك الضؤ الاخضر في كل اسفارك وتنقلاتك ويسهل عليك كل المعاملات الادارية والقانونية وتقوم بالمساعي اللازمة لبلوغ هدف غالٍ على قلبك، فتتقدم بروح إيجابيّة وتحصل على ما تريد بمساعٍ حثيثة منطلقا بالنفس وحيوية لا تضاهيان. لا شيء يمكن أن يسدّ بوجهك الطريق، تخترق حائطاً كان مسدوداً أو تتخلّص مما كان يخيّب آمالك. تتوصّل إمّا إلى ترقية أو إلى زيادة على الراتب أو إلى عمل جديد إذا كنت باحثاً عنه . قد تسمع خبراً جيداً يخصّ بعض الإجراءات الإدارية في المكان الذي تعمل فيه. كذلك تنطلق بأسفار جديدة واستثمارات، وربما بعملية شرائيّة مناسبة جداً. تلاقي مساعدة غير منتظرة على الأرجح تأتي من قِبَل محيط قريب منك، كما تُتاح لك فرص مالية مميّزة تفرحك جداً. كذلك تحظى بفرص مهنيّة، عبر بعض الأقارب أو المحيط العائلي. تتواصل مع الناس بسلاسة ومرونة وتخلق بعض الروابط الجيّدة مع الزملاء كما مع بعض الأجانب ويسطع نجمك، إذا كنت تعمل في الشأن العام. تنال الإعجاب وتكسب التقدير وتعقد صداقات جديدة. من غير المستبعد أن تقوم بسفر مبرمج أو مفاجئ في هذا الشهر الحامل تغييرات وآمال كثيرة .

عاطفياً: في الحياة الشخصيّة تدعمك الأقدار أيضاً، وخاصّة مع تواجد الزهرة في الاسد الذي يولّد لك أجواء عذبة وانطلاقة جديدة وقدراً عاطفيا مميّزاً. وقد يعني آمالاً كثيرة وحبّاً وعشقاً وصداقات واجتماعيات زاهرة. إذا كنت عازباً فقد تلتقي بمَن يترك بصماته على حياتك فتعقد صلات عذبة وعميقة حيناً وسطحية حيناً آخر، إلّا أنّ جميعها تولّد في نفسك الفرح، إذ يحلو لك التعرّف إلى وجوه جديدة هذا الشهر. قد تُكرَّم أو تتلقّى كلمات المجاملة أو التهنئة، وربما تدور نقاشات وحوارات مهمّة وغير تقليديّة. كذلك تتلقّى أخباراً سارّة جداً في هذا الشهر.

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