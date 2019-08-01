تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الشهر

مهنياً: تدخل شهراً مهماً جداً يزوّدك بطاقة كبيرة وإشراقٍ وعزمٍ على الربح والانتصار مع انتقال القمر الجديد العملاق في اليوم الاول الى برجك بالاضافة الى الكواكب مجتمعة في برجك الشمس والزهرة والمريخ فتكون الحرية حافزاً منشّطاً لقدراتك تتنفّس الصعداء فيزول خطر الحوادث والأزمات النفسيّة والعصبيّة، تاركةً مكانها لحيويةٍ مضاعفة ونشاطٍ وقدرات معنويّة جمّة. تتواصل مع فئات فادرة ونافذة، وتقوم بجهودٍ كثيرة لكي تتغلّب على المشاكل الماضية، وتخلق ظرفاً مناسباً لإطلاق مشروع جديد. لن يرهقك العمل حتى ولو تكدّس واضطررت إلى صرف النظر عن بعض الدعوات، تحقيقاً لطموحاتك. تتخلّى عمّن كان يزعج خطواتك غير آسفٍ، بل متحمّس لتطوّر يحصل في مشاريعك أو في مؤسسة تنتمي إليها. تستقرّ الأوضاع وتثمر جهودٌ لك ماضية. عزيزي الأسد، قد تتوفّر لك أيضاً فرصة جيدة، فلا تتردّد في قطفها قبل أن ينافسك عليها آخر. تجذبك المغامرات في ابتداء من تاريخ 23 مع انتقال الشمس الى برج العذراء التي تحمل اليك إمكانات كثيرة وتحديداً في حياتك الشخصيّة كما المهنيّة. هذا لا يمنع من أنّ الجوّ قد يبدو ضاغطاً حوالى منتصف الشهر، بسبب مشاعر متناقضة تعيشها واهتمامات كثيرة تطرُق بابك ولست قادراً على مقاومتها. يتحدّث الفلك عن دين تسدّده، أو عن معروفٍ تردّه أيضاً، فتساعد مَن يطلب إعانتك وتسدي خدمة لأحد المقرّبين. حافِظ على استقرارك وابحث عن سعادتك وسِر على نمطٍ سريع، فكلّ تروٍّ وانتظار لا يؤدّي إلى الغرض المطلوب.

عاطفياً: تزول الخلافات وحالات القلق في المجال الشخصي ويسود حوار بنّاء أكثر من السابق. مع وجود الشمس والزهرة كوكب الحب في برجك ما يزيدك إشراقاً ، فتطلّ على الآخرين واثقاً، رغم بعض الاختلاجات الداخلية. تشعر بالسعادة والارتياح فعيش اوقاتا حلوة برفقة الاصدقاء وافراد العائلة وتعرف لحظات من التناغم فريدة وتبدو اكثر التصاقا بالاجواء العائلية وتجد الامان بالقرب الاهل والمقربين للعازب تشعر بالثقة المتبادلة ويؤدي الحبيب دوراً إيجابياً في إيجاد المخارج والحلول للتوصل الى الاستقرار والارتباط.

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