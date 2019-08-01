تعيش أجواء إيجابية خلال هذا الشهر

مهنياً:لا تزال الظروف الفلكية مناسبة وتدعم توجهاتك وتعزّز تطلعاتك،مع تواجد الكواكب في برج الاسد الصديق لذلك ستكون الأسابيع الثلاثة الأولى ناشطة ومثمرة على أصعدة عدة. بالاضافة الى انتقال القمر الجديد العملاق الى برج الاسد يوم 1 الذي يعطيك نوع من انشراح لحظات حلوة ويجعلك تتحكم بالظروف وتنجح في المفاوضات والمشاريع وتنجح في كل الاستثمارات وقد تطرق أبواب الحكومات أو المؤسسات الكبيرة وتجري اتصالات وتقيم علاقات مهنية مهمة وتوسع دائرة تحالفاتك تساعدك براعتك في الكلام وقدرتك على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك في مغامرات مادية ومهنية إنه شهر المفاوضات والحوار والتواصل المستمر مع كل من يحيط بك من معارف وأصدقاء وأهل.انه شهر الاتصالات وتنفيذ المشاريع والقيام بمبادرات مناسبة والسفر وتحقيق الامنيات.كما ان تراجع المشتري يفسح امامك المجال لمراجعة بعض الاتفاقات ما يجعلك تنجح في كل أنواع المواجهات لكن بالرغم من كل الايجابيات سوف تعيش بعض الضغوط الشخصيّة والتي قد تتعلّق بالوضع العائلي أو الصحي وسيكون في انتظارك ابتداء من تاريخ 23 مع انتقال الشمس والزهرة والمريخ والقمر العملاق يوم 30 الى العذراء اي في مواجهة برجك ما يعني ان في الاجواء في إحتجاج وإعتراض وإفتقار إلى الحوار البنّاء. من الأفضل أن تذهب في عطلة في هذه الأثناء وتبتعد عن المشاكل المهنيّة التي قد تتفاقم، بحيث تُوجّه إليك الإتّهامات أو تتعرّض أنت لغبن أو إفتراء أو ظلم. ينتابك أيضاً خوف على أحد المشاريع أو أحد الأشخاص.

عاطفيًا: يحمل اليك كوكب الحب من برج الاسد المائي الصديق اخبارًا سارّة وارتياحًا. تستعيد بعض السلام في محيطك الضيّق وتهتمّ لشؤون منزلك ولمتطلّبات أحبّائك. قد تعيد النظر بعلاقتك العاطفيّة وذلك بهدف تعزيزها او أخذ قرار تجاهها. تملك القدرة على حسم الامور وعلى إزالة البرودة اذا كانت موجودة بين الطرفين للعازب,تعيش حالة عشق او تهتم بشخص تلتقيه للمرة الاولى وقد يعني ايضا احداث تغيير ايجابي في وضعك الحالي ويمهّد لاستقرار ولارتياح ولانفراج عاطفي كبير.تتبدل الظروف العاطفية وتنقلب ضدك مع انتقال الزهرة كوكب الحب الى مواجهة برجك من برج العذراء ابتداء من تاريخ 23.

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