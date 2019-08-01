تنتظرك أحداث مميزة خلال هذا الشهر

مهنياً: تعيش شهراً مهماً جدا جدا نشيط فعال وحظوظ متنوعة مع انتقال القمر الجديد العملاق الى الاسد لينضم الى مجموعة الكواكب الشمس الزهرة والمريخ كوكبك الاساسي ما يعني المزيد من الحظوظ والاشراق والتقدم تنطلق واثقا مع افكار واضحة ومشاريع مدروسة فتكون على موعد مع النجاح والتقدم دون ادنى شك. الكواكب تضحك لك ومعها الحياة فيقدّمان لك افضل فرص التجديد والتغيير على مختلف الاصعدة مهنيا جامعيا دراسيا اجتماعيا ماليا ويشجّعانك على احداث تطوير في حياتك كالسفر الى بلد جديد سوف تشهد لقاءات مفرحة ودعوات متنوّعة ما يجعلك تتعرف تتعرف خلالها على شخصيات جديدة ومواضيع شيّقة تثير فضولك. تتحمس لخوض تجارب جديدة ولن تمانع بالتخلّي عن افكار ومعتقدات او مبادئ لم تنفعك مؤخّرًا. يتحدث الفلك عن انفتاح وقدرة على التفاهم مع وجوه جديدة ومهمّة وهذا الامر يضعك تحت الأضواء ويكون بالتأكيد مؤشّرًا لكفاءة تملكها. قد تكون على موعد جديد وتنطلق في رحلة تقصّي حقائق او ترويج لفكرة او مشروع. كثّف تحرّكاتك وخذ القرار المناسب خلالها. لا تتردّد بل تحرّك بجرأة. ولا بدّ من الاشارة الى انك قد تعيش تجربة معقّدة لكنّ الظروف قد تكافئك في المقابل فلا تضعف ولا تتخاذل.

عاطفيّاً: تبدو الأمور العاطفية والعائلية أكثر إستقراراً من السابق، مع وجود كوكب الحب الزهرة في الاسد الناري الصديق ومن ثم في العذراء في القسم الثاني من الشهر على الارجح قد تعقد قرانك إذا كنت عازباً أو تطل على مرحلة جديدة في حياتك الزوجية، أو ترتبط بخطوبة مع أحد الذين تتحمّس لهم جيّداً. تبدو أكثر حكمة من السابق، ولو أنّ المناخ العام قد يجعلك أيضاً حالماً جدّاً ومتحمّساً لبعض الأشخاص. تمارس سحرك بشكل متقطع النظير، إلّا أنّك تبدو متطلّباً جداً، منتقداً الآخر، باحثاً عن الكمال في الحبيب المرجو، وقد يمرّ الشهر من دون أن تصادفه. يفاجئك الزوج أو الشريك ببعض الملاحظات التي لم تخطر ببالك، أو ربما يطرح عليك تساؤلات كثيرة حول بعض التصرّفات، ما يجعلك مربكاً قليلاً. قد تتطوّر قصة عاطفية أيضاً بدأت في أوائل السنة لتصل إلى نقطة القرار، واللّا رجوع .

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