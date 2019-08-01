تعيش أجواء متناقضة خلال هذا الشهر

مهنياً: يحمل هذا الشهر أوجهاً متناقضة، بحيث يدغدغ وجدانك بعض الآمال الجديدة والأجواء المزدهرة، فتظهر إبداعاً وتُدهش المحيطين بقدراتك. هذا من جهة ومن جهة ثانية يشتدّ القلق فتعمل بصورة بطيئة في بعض الأحيان وتتراجع أمام بعض العوائق ولو كانت صغيرة قد تعبّر عن أفكارك بصورة بارعة وتلتقط الفرص التي تراها مناسبة، قد تحصل على تمويل أو على قرض من أجل مشروع جديد تُفكّر به، وربّما تحقّق أمنية في هذا الوقت ويساورك شك في إمكان النجاح في مشروع غالٍ على قلبك مع وجود الكواكب من الاسد في مواجهة برجك إذا أردت النصيحة فلا تدخل في جدل هذا الشهر، ودُر ظهرك لبعض الذين يحاولون استفزازك. لا تلعب بالنار، فهو مكلف جداً، واتّخذ الاحتياطات الضرورية إذا اضطررت لذلك تتحسن الاوضاع مع انتقال الشمس الى العذراء الصديق بتاريخ 23 لتنضم الى المريخ والزهرة بالاضافة الى القمر العملاق يوم 30 في العذراء ايضا يجعلك تكتشف طريقة جديدة او قرارات جديدة تخدم مصالحك ان هذه المواقع الترابية تحمل اليك الارتياح والنجاح تكون المعنويات مرتفعة تزداد الثقة بالنفس فتجد نفسك وسط أشخاص متفهّمين فلا تتأخر كن جاهزا واختار العمل الذي يصب في مصلحتك

عاطفياً: تحتاج إلى الاستقرار في الحبّ وتبحث عنه، وتُتاح لك فرص عاطفيّة وماليّة على السواء أو متداخلة في ما بينها، ولا بدّ من أنك تستنتج إمكان تدهور الاوضاع إذا لم تكن متيقظاً ومحاوراً لبقاً.ان المعاكسة من كوكب الحب الزهرة في الاسد يبلغ اشده هذا الشهر تتناقض التأثيرات فيحتار الحبيب في كيفية التعامل معك وتشكو برودته وقلّة تفهّمه. قد تشتعل النقاشات بصورة سريعة وتكثر الانتقادات الجارحة التي لن تتحملها العلاقات المتأرجحة أو الجديدة. لكن ابتداء من تاريخ 23 مع انتقال كوكب الزهرة الى العذراء الصديق تتحسن ظروفك العاطفية والعائلية.

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